Grave denuncia de una participante de "Popstars": "Nos hicieron gastar un montón de plata..."

A casi un mes de su estreno en Telefe, "Popstars" no atraviesa un buen momento en la pantalla. El reality musical que busca formar la próxima banda pop femenina fue levantado de la plataforma de streaming Disney+ por sus bajas constantes en el rating. Ahora, como si fuera poco, una participante denunció al formato por "hacerles gastar plata" de sus bolsillos.

La joven llamada Karina Salas publicó un video en la red social de Instagram a modo de descargo, bajo el título "¿Soy una popstars?". Allí, la concursante protestó por sus pocas apariciones en el reality y por el tipo contenido que premian desde la producción, aunque una denuncia en particular encendió las alarmas.

"Y se preguntarán si pasé. La respuesta es sí, no solo pasé la primera instancia, sino que pasé casi todas, pero hasta lo que se va viendo del programa me eliminaron", comenzó diciendo Karina, quien continuó: "Y lo más triste es que no me eliminó el jurado, me eliminaron los pibes de la edición".

Luego, Salas señaló que "Popstars" decide mostrar bloopers y contenidos que no coinciden con la esencia del formato. "Todas las pibas que estábamos ahí, incluyéndome, llegamos lejísimos. Pero lamentablemente el rating iba por la comedia y lamentablemente usaron muchas de meme", reclamó.

"A mí lo bailado nadie me lo quita. Dije un montón de cosas bastantes funables en el programa, pero el programa no soportó", siguió con su descargo para luego rematar con una fuerte frase: "Y al final nos hicieron gastar un montón de plata, un montón de cosas que no teníamos, que teníamos que sacar de no sé dónde para poder estar en este programa donde ni siquiera aparecimos".

Por el último, la participante resaltó su desilusión y enojo tras su paso por "Popstars". "Una poron... total. Estuve intentando verle el lado positivo a esta experiencia, pero nos tomaron tanto el pelo que quiero decirles amablemente que se vayan a la conch... Los odio", cerró, tajante.

El posteo alcanzó casi los 9 mil "me gusta" y se llenó de comentarios. Si bien la autora del video no especificó qué gastos les habrían hecho hacer desde el reality de Telefe, otros usuarios llegaron a la conclusión de que se refería a vestimenta, looks, alimentos y transporte para participar en el ciclo.