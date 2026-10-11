Gustavo Yankelevich habló de su nieta Azul tras la fuerte denuncia de Valentín: "Ella también sufrió mucho..."

Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan, denunció haber sufrido violencia por parte de su padre, Darío Giordano, tras la muerte de la actriz. La noticia generó gran repercusión mediática y este domingo no se habló de otra cosa que del crudo testimonio del joven. Tras ello, Gustavo Yankelevich no dudó en expresar apoyo a su nieto y, ante el comentario insensible de una seguidora, se refirió directamente a Azul Giordano.

"Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla... tienen toda mi admiración. Los amo", decía el posteo que el productor televisivo les dedicó a Valentín y Franco.

La publicación recibió comentarios empáticos de sus seguidores y de gente del medio, que le brindó su respaldo ante este duro momento familiar. Pese a que la mayoría de los mensajes fueron respetuosos, una usuaria cruzó la línea y Gustavo salió al cruce.

"¿La hija mujer vive con el padre?", preguntó la internauta en el posteo. "Debe ser igual de mier... que el padre", respondió otra usuaria, que después borró su comentario.

La firme respuesta de Gustavo Yankelevich sobre Azul Giordano. (Foto captura de Instagram).

Al ver los escritos, Gustavo Yankelevich no se quedó callado e hizo un pedido por su nieta: "Azul es un sol y vive en EE. UU., donde estudia. No la comparen, por favor. Ella también sufrió mucho".

Cabe señalar que Azul Giordano, a diferencia de sus dos hermanos, conserva el apellido de su padre, Darío Giordano. La joven de 20 años se instaló en Estados Unidos para estudiar y mantiene un buen vínculo con su familia.

Según se sabe, la hija menor de Romina Yan cursa sus estudios universitarios en la Chapman University y está alejada de los medios.



