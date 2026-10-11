Gustavo Yankelevich rompió el silencio tras la fuerte denuncia que realizó su nieto Valentín: "Mi admiración..."

En las últimas horas, Valentín, el hijo de Romina Yan, sorprendió al contar públicamente que sufrió violencia por parte de su padre, Darío Giordano, tras la muerte de la actriz. A su vez, el joven piloto también destacó el papel fundamental de su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, quien lo ayudó a él y a sus hermanos en uno de los períodos más difíciles de sus vidas. Tras las repercusiones, el productor televisivo rompió el silencio y le dedicó un emotivo posteo a sus nietos.

Este domingo, la expareja de Cris Morena decidió expresarse a través de sus redes sociales. Allí publicó una dedicatoria dirigida a Franco y Valentín, en la que manifestó el orgullo y la admiración que siente por sus nietos después de las situaciones que debieron atravesar.

"Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla... tienen toda mi admiración. Los amo", escribió Gustavo en Instagram. Con esas palabras, les hizo llegar su apoyo y puso el foco en la fortaleza que demostraron para superar aquella etapa.

El mensaje llegó después de que Valentín relatara en una entrevista el maltrato físico y psicológico que, según denunció, sufrió durante su infancia. En ese contexto, recordó que su abuelo materno fue quien escuchó sus pedidos de ayuda y acompañó a los hermanos para que pudieran dejar la casa en la que vivían con su padre.

El mensaje que Gustavo Yankelevich. (Foto: Instagram/ @gustavoyankelevichok).

Durante su testimonio, el joven también le dedicó palabras de agradecimiento al productor y aseguró que su intervención fue determinante en su vida. La publicación de Gustavo se sumó así a las repercusiones de una confesión que volvió a poner en primer plano una historia familiar marcada por la pérdida de Romina Yan y las dificultades que atravesaron sus hijos.