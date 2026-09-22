Homero Pettinato lanzó un desesperado pedido tras denunciar al hombre que lo amenazó: "Necesito que..."

Este lunes, Homero Pettinato denunció al aire de "Soñé que volaba" que un fanático de su ex Sofía "La Reini" Gonet lo había amenazado de muerte en pleno programa de streaming. Después de que se difundieran el video del momento en que lo intimidaron desde la calle, el humorista rompió el silencio y reveló que inició acciones contra el hombre.

A través de sus redes sociales, el hijo de Roberto Pettinato contó que se presentó en una comisaría de la zona para formalizar la denuncia. Hasta entonces, según relató, el hostigamiento se había producido principalmente mediante mensajes y perfiles en redes. "Estoy tranquilo, obviamente hice la denuncia en la policía, normal, como cualquier hijo de vecino, lo que hay que hacer cuando te pasa este tipo de cosas", explicó.

El conductor reconoció que durante mucho tiempo creyó que las amenazas no representaban un peligro concreto. Sin embargo, la aparición del hombre frente al estudio del canal de streaming modificó esa percepción. "Como dije antes yo sentía que el peligro no era real, que era algo de redes sociales, muchas de las amenazas que él mandaba eran de perfiles falsos, pero que se apersone en frente mío en Olga, en el lugar donde siempre dice que me va a pegar un tiro en la cabeza, fue suficiente para realmente tomar cartas en el asunto e ir a reportarlo", sostuvo.

Además, Pettinato contó que Sofía Gonet también recurrirá a la Justicia para intentar ponerle un freno a la situación. En ese sentido, pidió que nadie tome represalias contra el hombre: "Creo que no hay que dejar crecer esto nada más, no se trata de aguantársela, de ser cagón o de ir y romperlo". Y remarcó: "Encerrarlo para mí en este caso no es la solución y mucho menos quiero que vayan a insultarlo, amenazarlo o decirme 'vamos a romperle la cabeza entre todos', yo no soy así, no creo en eso, en definitiva les decía que no quiero que lo violenten, que lo amenacen, que lo persigan, que lo escrachen, no es por ahí".

Así fue la amenaza que recibió Homero Pettinato. (Foto: Olga).

La situación también impactó en sus próximos compromisos laborales. Homero tiene un show previsto para este viernes en el Centro Cultural San Isidro y admitió que teme encontrarse con el hombre entre el público. "Entré en una paranoia fuerte que no se me fue. El viernes tengo un show en el centro cultural San Isidro y es muy difícil para mí subirme a un escenario sabiendo que puede estar él ahí abajo, realmente es una situación para mí desesperante". Por eso, hizo un pedido concreto: "Necesito que antes del viernes lo encuentren y lo estabilicen de alguna manera".