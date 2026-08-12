¿Indirectas para La Joaqui? Los "curiosos" videos que Luck Ra compartió tras su separación

La separación entre Luck Ra y La Joaqui continúa generando repercusión. A casi dos semanas de que ambos confirmaran el final de su relación, las versiones sobre lo ocurrido y las especulaciones alrededor de la ruptura siguen presentes tanto en redes sociales como en el mundo del espectáculo.

En medio de ese escenario, el cantante cordobés volvió a ocupar el centro de la escena por una serie de publicaciones que compartió en sus redes. Aunque no mencionó directamente a La Joaqui, algunas de sus frases fueron interpretadas por sus seguidores como posibles indirectas hacia la cantante.

Mientras tanto, el artista cordobés parece decidido a poner el foco en su carrera musical y ya prepara un nuevo lanzamiento junto a DesaKTa2.

Luck Ra anunció una nueva canción y sorprendió con una frase

En las últimas horas, el artista anunció una colaboración con DesaKTa2 que llegará a las plataformas digitales este jueves 13 de agosto.

A través de su cuenta de Instagram, el artista cordobés presentó el lanzamiento con un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

"Andan diciendo cada cosa de mí que es mentira, y yo quiero decir algo. Yo no ando desacatado, yo ando con los DesaKTa2", expresó en la publicación.

El anuncio generó expectativa entre sus fanáticos, aunque fue otro fragmento del adelanto el que provocó una mayor cantidad de comentarios.

"Ya no sufro más por amor": la frase que generó especulaciones

En el adelanto de la canción aparece una frase vinculada directamente con una experiencia sentimental.

"Aunque yo ya sufrí por amor, ya no sufro más", se escucha en el material que compartió Luck Ra.

Además, el contenido hace referencia a salir, bailar y disfrutar de la noche, elementos característicos del cuarteto.

Por el momento personal que atraviesa el cantante después de su separación de La Joaqui, muchos usuarios rápidamente relacionaron esas palabras con la ruptura. Sin embargo, Luck Ra no confirmó que la canción esté dirigida a su expareja.

La interpretación quedó, entonces, en manos de sus seguidores, que comenzaron a debatir sobre el significado de cada una de sus publicaciones.

El otro video que llamó la atención de sus seguidores

La publicación relacionada con su nueva canción no fue la única que generó comentarios.

Días antes, Luck Ra había compartido un video en TikTok en el que se lo podía ver frente a la parrilla de su casa mientras preparaba un asado.

Lo que convirtió la escena en algo llamativo fue la canción que decidió interpretar frente a la cámara: "Ojalá", el tema que lanzó junto a Eugenia Quevedo en 2024.

En el video, el cantante entonó una parte de la letra que rápidamente fue asociada por algunos usuarios con su reciente separación:

"Y ojalá que te den lo que pedías. Lo que yo quise y no podía. Y que seas muy feliz".

El contenido no tardó en viralizarse y superó las dos millones de reproducciones en TikTok.

La separación de Luck Ra y La Joaqui sigue rodeada de versiones

La ruptura entre ambos artistas no quedó exenta de rumores. Después de que confirmaran que habían decidido separarse, comenzaron a circular distintas versiones sobre las razones que llevaron al final de la relación.

En las últimas horas, además, una versión difundida desde España volvió a sumar tensión al tema.

El periodista Roberto Antolín, en diálogo con Juan Etchegoyen, aseguró que Luck Ra habría mantenido una relación paralela con una mujer en Madrid mientras todavía estaba en pareja con La Joaqui.

El cantante, por su parte, evitó referirse públicamente a ese rumor y también desmintió cualquier vínculo con Tuli Acosta.

Según la versión difundida desde España, los viajes del cantante a ese país habrían estado relacionados con ese supuesto vínculo personal.

Luck Ra apuesta por la música en medio de la polémica

Mientras las especulaciones continúan, Luck Ra parece haber decidido concentrarse en su carrera.

Su próxima colaboración con DesaKTa2 se estrenará este jueves 13 de agosto y representa un nuevo paso dentro de su recorrido musical.

Las frases de sus canciones y los videos que comparte en redes, sin embargo, siguen generando interpretaciones entre sus seguidores, especialmente por el contexto de su reciente separación.

Por ahora, el artista cordobeés no confirmó que sus publicaciones tengan como destinataria a La Joaqui. Lo concreto es que sus mensajes volvieron a despertar la curiosidad de sus fanáticos y mantienen abierta la conversación alrededor de una ruptura que todavía genera repercusión.