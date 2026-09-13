Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, cumplió 5 años: los emotivos mensajes de sus padres y las fotos del festejo

Este domingo 13 de septiembre, L-Gante y Tamara Báez compartieron uno de los momentos más emotivos del año: el cumpleaños de su hija, Jamaica. La niña cumplió cinco años y sus padres aprovecharon las redes sociales para homenajearla. Mientras el cantante le dedicó unas sentidas palabras, la influencer mostró parte de la celebración.

El músico eligió recordar una escena de cuando su hija era más chica. En el video se los puede ver juntos, acostados en la cama antes de dormir, en una postal cargada de ternura. "Hoy cumple 5 añitos el amor de mi vida. ¡Feliz cumpleaños! Siempre vas a ser mi bebé, preciosa. Papá te ama con todo su corazón", escribió junto a las imágenes.

Tamara, por su parte, publicó distintos momentos de la fiesta que preparó para la niña. La torta tuvo como protagonistas a los personajes de "Toy Story", mientras que la cumpleañera disfrutó de una particular escena junto a su mamá y Thiago Martínez, pareja de la empresaria y padre de su futuro hijo. Los adultos le colocaron anteojos y le pintaron los labios antes de que soplara las velitas.

Durante la mañana del domingo, Jamaica recibió sus regalos vestida como Jessie, la vaquera de la película de Pixar. Entre los obsequios hubo un cuatriciclo infantil con el que la pequeña salió a pasear por el barrio donde vive junto a su familia.

El mensaje que L-Gante le dedicó a Jamaica. (Foto: Instagram/ @lgante_keloke).

La decoración para la fiesta también siguió la temática de "Toy Story", con una torta, galletitas, globos, vasos, platos y carteles alusivos al filme. Además, el espacio estuvo ambientado con algunas de las figuras más reconocidas de la historia. En el exterior de la casa, en tanto, instalaron un inflable con pelotero para que la niña pudiera disfrutar de la jornada junto a sus amigos y familiares.

La celebración no pasó desapercibida entre los seguidores de la expareja. Muchos remarcaron cuánto creció Jamaica desde sus primeras apariciones en las redes de sus padres y aprovecharon la publicación para saludarla por sus cinco años. Las postales también reflejaron el clima de armonía que actualmente mantienen L-Gante y Tamara.