Jimena Barón le escribió un tierno mensaje a su hijo Momo en medio de la internación de Daniel Osvaldo: "Siempre voy a ser tu pista de aterrizaje"

Jimena Barón publicó una carta abierta para su hijo Momo en medio de la preocupación por la salud de Daniel Osvaldo. La cantante celebró el final de la etapa primaria del adolescente y reflexionó sobre su crecimiento, mientras el exfutbolista permanece internado en terapia intensiva en un hospital de Llavallol tras sufrir un derrame pleural. La coincidencia temporal de ambos hechos generó una fuerte repercusión en redes sociales.

La publicación apareció el jueves 24 de septiembre por la noche, cuando Barón subió a su cuenta de Instagram una serie de fotos de Momo en una competencia deportiva, acompañadas por un texto extenso y emotivo. La noticia sobre la internación de Osvaldo se conoció horas después, lo que amplificó el impacto de las palabras de la cantante.

En el comienzo de su mensaje, Barón celebró los hitos que marcan el cierre de una etapa: "¡Qué año! Llega el final de una etapa tan importante, tan linda, tan emocionante. Te egresas, te vas de viaje con tus amigos, ya tuviste tu baile de 7mo, falta la fiesta con las familias y el cole y falta la tirada de papelitos tu último día. Tu último día de primario, y se viene el secundario". La cantante enumeró cada uno de los momentos que le quedan por vivir a Momo antes de pasar a la secundaria.

Luego, Barón describió cómo ve a su hijo en esta nueva etapa: "Te veo grande, musculoso, te veo inteligente, rápido, gracioso, empático, pillo, te veo lindo hijo, todo perfumado con tus fragancias árabes que están de moda y nunca te son suficientes". Con esas palabras, dejó en claro el orgullo que siente por el crecimiento del adolescente.

El momento más emotivo llegó cuando la cantante habló de la independencia de Momo. "Una parte egoísta de mi corazón sufre un poco viéndote despegar, tomándote solo el bondi, no tan interesado en cosas que antes te encantaban, conmigo. Veo desaparecer los hoyuelitos de tus manos y si soy egoísta, me duele", confesó. Y agregó: "No creo ser egoísta, ni debo, porque soy mamá y ese es mi trabajo, así que esto me lo quedo yo y lo dejo pasar".

Barón también recordó los casi 13 años que lleva junto a su hijo. "Me cuento a mí misma que hace casi 13 años y una panza preciosa que estamos juntos, pegados, cag... de risa de acá para allá, haciendo de todo, juntos", escribió. Esa frase, que alude a los primeros años de crianza, fue interpretada por algunos seguidores como una posible indirecta hacia Osvaldo.

El cierre de la carta fue el fragmento que más circuló en redes. "Me infla el pecho como nada en mi vida verte volar, seguro, confiado, fachero (como decís vos). Hicimos un gran trabajo hijo. Bastante solos al principio, sin tener mucha idea la verdad, pero el amor fue más que suficiente", expresó. Y sentenció: "Gracias por enseñarme a ser mamá. Gracias por ser mi primer equipo por siempre. Siempre voy a ser tu pista de aterrizaje, ya te lo dije... ¡Vos volá! Mi primer amor por siempre, mi campeón toda la vida".

La salud de Daniel Osvaldo generó preocupación desde la noche del jueves, cuando trascendió que fue internado de urgencia en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal de Llavallol, en Lomas de Zamora. Según la información difundida en "LAM", el exfutbolista sufre un derrame pleural derecho con presencia de líquido y pus que comprometió uno de sus pulmones. Su hermana lo encontró en su domicilio y consiguió que recibiera atención médica.

Los médicos decidieron intervenirlo quirúrgicamente y le realizaron una resección de tejido pulmonar. Hasta el momento, el hospital no emitió un parte médico oficial y el pronóstico permanece reservado. Osvaldo, de 40 años, tenía agendado un concierto para el 31 de octubre en el "Café Berlín" junto a su banda, actividad que quedó en suspenso por su estado de salud.

La coincidencia entre la publicación de Barón y la internación de Osvaldo no pasó inadvertida. La cantante eligió ese momento para celebrar el crecimiento de su hijo y, sin nombrar directamente al exfutbolista, dejó entrever el camino que recorrieron juntos durante los primeros años de crianza. Esa mezcla de celebración y contexto delicado convirtió el mensaje en uno de los temas más comentados del fin de semana.