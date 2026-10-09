Joaquín Levinton suspendió los shows de Turf por un problema de salud: qué le pasó y cómo se encuentra

Joaquín Levinton suspendió este viernes los shows con Turf por un cuadro de salud. La noticia llega después de varios días agitados para el músico, quien enfrenta en la Justicia una denuncia por abuso sexual, que tuvo gran repercusión mediática y que incluyó filtración de capturas de pantalla y audios que dejan mal parada a la denunciante.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la banda anunció la cancelación de sus presentaciones en Minas (Uruguay) y Casilda, localidad de Santa Fe.

El comunicado de Turf sobre la cancelación de sus shows de este fin de semana. (Instagram/@turfoficial).

"Amigos y amigas: no podremos realizar los shows de este fin de semana. Lamentamos mucho no poder encontrarnos en estos lugares y esperamos pronto poder llevar el show que esperaban. Será hasta la próxima. Muchas gracias", escribieron en historias de Instagram, aunque no especificaron fechas de reprogramación.

El comunicado de Turf sobre la cancelación de sus shows de este fin de semana. (Instagram/@turfoficial).

A raíz de las consultas de los seguidores, Turf llevó tranquilidad con una aclaración: "Joaquín se encuentra con un severo estado gripal y sus médicos indicaron reposo", indicaron, y completaron: "Esperamos que se recupere pronto. Gracias por la preocupación".