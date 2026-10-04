Joaquín Levinton volvió a los escenarios tras la denuncia por abuso sexual y agradeció al público: "Gracias..."

Días atrás, Joaquín Levinton quedó en el centro del escándalo, luego de que una mujer lo denunciara por presunto abuso sexual con acceso carnal. Tras las fuertes repercusiones, este fin de semana el cantante volvió a los escenarios junto a Turf en Córdoba y agradeció las muestras de apoyo que recibió.

La banda se presentó el viernes en la Oktoberfest de Villa General Belgrano, en medio de la repercusión que provocó la denuncia contra su vocalista. Pese al complejo momento judicial, el grupo decidió mantener el compromiso asumido y llevó adelante el recital tal como estaba previsto.

Después del espectáculo, Levinton utilizó sus redes sociales para compartir un video con sus seguidores. En las imágenes, el músico expresó su agradecimiento a quienes se comunicaron con él y le hicieron llegar su respaldo. "Gracias Córdoba", escribió.

La denuncia fue negada por el cantante, quien además se presentó ante el juzgado que interviene en la causa acompañado por su abogado. Según informó Turf a través de un comunicado, Levinton quedó a disposición de la Justicia mientras avanza el proceso correspondiente.

De esta manera, el líder de Turf volvió a mostrarse públicamente mientras continúa la repercusión del caso. Por ahora, la banda sostiene su agenda de presentaciones y el músico eligió agradecer a quienes estuvieron cerca de él durante este momento.