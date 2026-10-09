Jorge Rial se emocionó por el reencuentro de More con sus dos hijos: "Valga la pena el sufrimiento..."

Un permiso especial de la Justicia hizo posible que More Rial estuviera presente en el cumpleaños número 2 de su hijo menor, Amadeo. De este modo, la mediática pudo reencontrarse con sus niños después de siete meses de cumplir prisión domiciliaria en el departamento de su hermana, Rocío. La salida de la influencer estuvo monitoreada por una tobillera electrónica que fue captada por las cámaras. Ante este momento familiar tan importante, Jorge Rial se emocionó y compartió una sentida reflexión en sus redes sociales.

El festejo se realizó en una plaza de Colegiales y contó con la presencia de familiares, amigos y alrededor de 30 compañeros del jardín. Para acudir al evento infantil, More tuvo permiso para salir durante dos horas de la vivienda.

Tras la celebración, comenzó a circular una fotografía en la que se ve a More Rial con Amadeo en brazos, junto a Francesco y Alejandro Cipolla. Sin embargo, Jorge Rial no estuvo presente en la celebración. El periodista había celebrado previamente el cumpleaños de su nieto más chico y compartió imágenes del pequeño junto a su hermano mayor.

El tierno posteo de Jorge Rial con una foto de More Rial junto a sus dos hijos. (Instagram/@jrial).

Contento de que el reencuentro se haya podido concretar después de tantos meses distanciados, Jorge publicó una tierna postal de los dos hermanos junto a More Rial, que acompañó con unas palabras cargadas de emoción y reflexión."Todo tiene que tener un final feliz. En algún momento. Para que valga la pena el sufrimiento, la pelea y hasta casi dejar la vida en el camino", destacó el conductor en historias de Instagram.

De esta forma, el periodista dejó en claro que lo que más desea es que estos momentos se vuelvan a repetir y que su hija pase más tiempo de calidad con sus dos niños, lejos de encarcelaciones y medidas judiciales.