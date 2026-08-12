José Chatruc rompió el silencio y contó los motivos de su separación con Sabrina Rojas: "No hubo nada particular, pero sí..."

El romance entre José "Pepe" Chatruc y Sabrina Rojas duró cinco meses y terminó de manera inesperada para quienes seguían de cerca la relación.

Los dos confirmaron la separación mediante un comunicado en redes sociales, aunque durante los primeros días el exfutbolista evitó profundizar sobre las razones que llevaron a tomar esa decisión.

¿Qué fue lo que pasó realmente?

Con el paso del tiempo, Chatruc decidió hablar y aportó su mirada sobre el final del vínculo. En sus declaraciones coincidió con los motivos que había mencionado la conductora y puso el foco en una combinación de factores que hizo cada vez más difícil sostener la relación: el trabajo, la distancia y los horarios.

Lejos de alimentar rumores, el exjugador de Racing aseguró que no existió un hecho puntual que desencadenara la ruptura y destacó los buenos momentos que vivió junto a Sabrina.

Chatruc respaldó la explicación de Sabrina Rojas

Al referirse a las razones que llevaron a la separación, Chatruc coincidió con lo que había explicado previamente Sabrina Rojas. Las obligaciones laborales de ambos, la distancia física y las dificultades para encontrar momentos compartidos terminaron teniendo peso en el vínculo.

Además, las responsabilidades que los dos tienen como padres hicieron que compatibilizar sus respectivas rutinas fuera todavía más complejo.

"Comparto todo lo que dijo. Obviamente, son momentos difíciles cuando las cosas no funcionan como uno querría", reconoció Chatruc al hablar sobre el momento que atraviesa.

Aunque admitió que el desenlace le generó desilusión, evitó referirse a la separación desde un lugar negativo y prefirió destacar lo que disfrutaron durante el tiempo que estuvieron juntos.

"La pasamos muy bien. Me quedan lindos recuerdos", sostuvo.

No hubo una pelea puntual detrás de la ruptura

Uno de los puntos que Chatruc buscó aclarar fue que la relación no terminó como consecuencia de un episodio específico.

Cuando le preguntaron directamente qué había ocurrido entre ellos, inicialmente respondió de manera breve: "Cosas nuestras...".

Sin embargo, luego explicó que hubo circunstancias que fueron afectando el vínculo de manera progresiva. Entre ellas, mencionó la distancia y el intenso ritmo de trabajo que tuvo durante los últimos meses.

"No hubo nada particular. Pero, sí hubo distancia, obviamente. Yo tuve mucho trabajo con el Mundial y estaba con poca batería. Y eso, a veces, también afecta. Pero después, todo bien...", explicó.

De esta manera, el exfutbolista planteó que la ruptura respondió a una acumulación de dificultades y no a una situación puntual que haya provocado el final de un momento para otro.

Cómo quedó el vínculo entre Chatruc y Sabrina

Pese a que decidieron continuar sus vidas por separado, Chatruc aseguró que la relación entre ambos quedó en buenos términos.

El exfutbolista incluso remarcó que mantiene un vínculo cercano con la conductora y que está dispuesto a ayudarla si lo necesita.

"Quedó una relación muy linda y ella sabe que puede contar conmigo para lo que sea", afirmó.

La declaración también deja en evidencia que la separación no estuvo acompañada de rencores. Por el contrario, Chatruc eligió rescatar el respeto y el cariño que quedaron después del noviazgo.

"Ella es una gran mujer": el elogio de Chatruc

Al hacer un balance de los meses que compartieron, el exjugador de Racing volvió a hablar positivamente de Sabrina.

"La pasamos bárbaro y ella es una gran mujer. Y yo lo disfruté mucho", expresó.

Sus palabras reflejan que, más allá de que la relación no haya podido sostenerse en el tiempo, Chatruc guarda una valoración positiva de la experiencia.

También evitó instalar cualquier tipo de conflicto alrededor de la ruptura y sostuvo una postura conciliadora al referirse a su expareja.

Trabajo, distancia y poco tiempo para compartir

Las explicaciones del exfutbolista permiten reconstruir qué elementos terminaron influyendo en la decisión de separarse.

Por un lado, ambos tienen agendas laborales exigentes. Por otro, la distancia dificultaba los encuentros y los horarios no siempre permitían encontrar momentos para compartir. A eso se sumaron las responsabilidades que cada uno tiene como padre.

En el caso de Chatruc, además, el trabajo relacionado con el Mundial implicó una demanda importante durante un período en el que la relación necesitaba tiempo y presencia.

El propio exfutbolista reconoció que llegó a sentirse con "poca batería", una situación que terminó impactando en la dinámica de la pareja.

Una ruptura sin rencores

Después de cinco meses de relación, José Chatruc y Sabrina Rojas decidieron terminar el noviazgo, pero las declaraciones del exfutbolista muestran que ambos lograron atravesar la separación desde un lugar cordial.

No hubo, según su relato, un conflicto específico que explique el final. La distancia, el trabajo, las obligaciones personales y la dificultad para coincidir fueron acumulando obstáculos hasta volver más difícil continuar.