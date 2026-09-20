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Juli Poggio sufrió un fuerte accidente en las grabaciones de "MasterChef Celebrity": "Sabía que me iba a pasar..."

La influencer tuvo un percance durante las primeras jornadas frente a las hornallas. Pese al susto, continúa entusiasmada con el desafío. Enterate más, en la nota.

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Este jueves comenzaron las grabaciones de "MasterChef Celebrity" y los primeros incidentes no tardaron en aparecer en las cocinas. Una de las primeras participantes en sufrir un percance fue Julieta Poggio, quien mostró en sus redes y durante una entrevista el resultado del accidente que tuvo mientras preparaba uno de sus platos.

La influencer y conductora de streaming, que generó repercusiones por su presentación en el reality culinario de Telefe, apareció con la mano izquierda vendada en sus historias de Instagram y durante una charla con Marixa Balli en "Cortá por Lozano". Allí contó cómo ocurrió todo y mostró la importante ampolla que le quedó producto de una salpicadura de aceite caliente. "Me quemé un poquito. Sabía que me iba a pasar, igual. Sabía que el día que pisara la cocina...", reconoció.

El susto fue mayor de lo esperado para la joven, que admitió haberla pasado mal después del incidente. "Ampolla enorme. De verdad me bajó la presión", relató. Además, reconoció que deberá prestar más atención durante las próximas jornadas: "Hay que tener mucho cuidado. Tengo que ser más ordenada", aseguró. 

A pesar del accidente, Poggio se mostró conforme con su desembarco en el certamen y destacó la experiencia de estar detrás de las cámaras. "Estoy muy contenta. Es un reto para mí. Una cosa es verlo por la tele y otra muy distinta estar acá. No encontrar la vajilla es desesperante, el tiempo vuela y la hora se pasa rapidísimo. Pero el grupo es hermoso", destacó.

Juli Poggio sufrió un accidente en "MasterChef Celebrity".&nbsp;
Juli Poggio sufrió un accidente en "MasterChef Celebrity". 

La competencia también la llevó a acercarse más a la cocina y animarse a probar preparaciones que antes no hacía. Incluso compartió una particular anécdota con su novio, Fabrizio Maida: "El otro día vimos la película Ratatouille, la de la ratita de Disney, y preparamos ratatouille. Le encantó". Además, aseveró: "En la cocina descubro que hay preparaciones fáciles que creía difíciles. Me animo a nuevos sabores, antes no comía el picante y ahora lo pruebo más".

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