La carta de Lionel Messi a su padre: el mensaje de los famosos en apoyo al futbolista

Sin dudas, la muerte del papá de Lionel Messi, Jorge, generó un profundo dolor alrededor del mundo. El padre del capitán de la Selección Argentina era una figura muy querida por los millones de hinchas que acompañan al jugador. Este miércoles, el futbolista publicó una carta abierta dedicada a su padre. Sus palabras generaron una ola de cariño entre fanáticos y figuras reconocidas.

Uno de los primeros en reaccionar fue Enzo Fernández, quien escribió: "Fuerza Capitán, para vos y toda tu familia". Marcelo Tinelli y su hija Micaela acompañaron la publicación con corazones, mientras que Yanina Latorre expresó: "Te amo mucho mucho. Gracias, siempre gracias". También Jimena Barón le dedicó un "Fuerza Leo".

Marley, por su parte, destacó la profundidad del mensaje con una frase contundente: "Hermosas palabras. El mundo entero te ama". Nico Vázquez eligió un infinito para acompañar a Messi. Ricky Montaner fue más extenso y resaltó el vínculo familiar: "Sólo basta leer esto para darse cuenta qué tipo de familia son. El regalo más bello es la relación que siempre han tenido. Ahora Jorge te mira desde la tribuna del cielo, para gritar los goles de tu vida".

La mamá de Tini Stoessel también quiso estar presente y escribió "hermoso lo que escribiste", mientras que Pedro Rosemblat manifestó: "Fuerza capitán. Te abraza un país entero". Toto Kirzner, Benjamin Amadeo, Nicolás Francella, Luli Fernández, Barbie Vélez, Sabrina Garciarena, Mariana Brey y Meri del Cerro se sumaron con corazones, en una muestra silenciosa de respeto y acompañamiento.

Los mensajes de los famosos