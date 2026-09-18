La China Suárez se defendió de las críticas por su cuerpo tras subir una foto en bikini: "Estoy buenísima igual..."

La China Suárez compartió este jueves 17 de septiembre una serie de imágenes de un día a puro relax, tomando sol con sus hijos y en compañía de Mauro Icardi. Entre ellas, la actriz mostró una foto luciendo una bikini color negro que generó una ola de comentarios negativos sobre su cuerpo. Cansada de las críticas, la mediática decidió responder sin tapujos en sus redes sociales.

"Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten. No sufran, que recién empiezan las fotos en bolas", advirtió la China, en tono desafiante, en historias de Instagram.

La China Suárez respondió a las críticas por su cuerpo. (Instagram/@sangrejaponesa).

Luego, publicó un video donde profundizó en su respuesta y habló de su aspecto físico. "Sí, tengo dos granos acá. Tengo una paleta chueca porque usé brackets y no me puse la contención, pero me rehuso a ponerme fundas o carillas, porque me encanta ser natural", reconoció Suárez, quien enumeró detalles de su rostro y cuerpo que podrían considerarse imperfecciones.

"Sí, soy cuadrada, no tengo cintura, pero estoy buenísima igual", remató la actriz, quien se dirigió a sus detractores: "Así que no se gasten, hagan algo por ustedes y sean felices".

En otro video, la China Suárez justificó el haberse tomado una tarde de relax en un día de semana para pasar tiempo de calidad con sus hijos y Mauro Icardi: "Y si, es jueves son las cinco de la tarde, estuve tomando sol con mi hija, feliz de la vida; con mi novio, que me ama y es el hombre perfecto. Trabajé 25 años de mi vida inenterrupidamente y estoy feliz de estar al pedo un jueves a las cinco de la tarde sin hacer nada", aseguró.

La China Suárez respondió a las críticas por su cuerpo. (Instagram/@sangrejaponesa).

"Así que cuando te critique una envidiosa infeliz, ya saben. Eso no define tu valor. Me voy que estoy tapada de laburo", cerró la famosa, con un mensaje cargado de ironía.