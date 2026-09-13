¿La China Suárez y Mauro Icardi, separados?: el gesto de la actriz despertó rumores de crisis

Días atrás, surgieron versiones sobre un mal momento entre Mauro Icardi y Eugenia "la China" Suárez luego de que trascendiera que habían sido desalojados de su casa en Turquía. En medio de la incertidumbre, un gesto de la actriz en redes llamó la atención y despertó rumores sobre una posible separación.

Por tercer día consecutivo, la China compartió contenido en sus redes sin mostrar al futbolista. En las imágenes aparece junto a sus hijos o disfrutando de distintos momentos personales, algo que no pasó inadvertido entre sus seguidores, acostumbrados a verla junto a Icardi en postales románticas y videos de su relación.

Este viernes, la actriz se mostró paseando en un carrito de golf. Pero hubo un detalle que rápidamente cobró protagonismo: eligió musicalizar el video con "Carita feliz", de Myke Towers, y acompañó las imágenes con un fragmento que habla de tomar distancia: "A veces, no quiero saber de nadie. A veces, no quiero que de mí sepan. Respira, que el amor está en el aire. Yo soy el que las lágrima' le seca".

La señal se sumó a una publicación anterior, donde la China apareció junto a Magnolia y Amancio Vicuña. En esa ocasión también estuvo su mamá, Marcela Riveiro, quien la acompañó mientras llevaba al pequeño a una actividad deportiva. Una vez más, no hubo ninguna imagen del futbolista.

El posteo de la China Suárez que despertó rumores de separación. (Foto: Instagram/ @sangrejaponesa).

La ausencia repetida de Mauro Icardi alimentó las teorías en redes sociales, aunque ninguno de los dos confirmó una crisis sentimental. Al mismo tiempo, el delantero estaría en Europa para avanzar con las negociaciones por su futuro deportivo. Según contó Gustavo Méndez, Olympiacos FC y PAOK Salónica serían dos de los clubes interesados en contratarlo.

Así, entre publicaciones que llaman la atención y decisiones laborales todavía pendientes, crece la incógnita sobre la pareja. Por ahora, todo queda en el terreno de las especulaciones: ¿hay una crisis entre la China y Mauro o simplemente se trata de una coincidencia?