La despedida de Lionel Messi: los famosos que dijeron presente en el Monumental

Nadie se quiso perder el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina en el Monumental. Entre los miles de fanáticos que ocuparon las tribunas hubo varias figuras del espectáculo nacional. A través de sus redes sociales, las celebridades compartieron postales de una noche cargada de emoción.

Una de las presencias destacadas fue la de Pampita, quien asistió junto a dos de sus hijos varones. También dijeron presente Luciana Salazar y su hija Matilda, quienes registraron parte de su recorrido hasta el estadio y mostraron su entusiasmo por acompañar al capitán en una jornada especial.

Antes de llegar al Monumental, Marcelo Tinelli le dedicó unas sentidas palabras al futbolista: "Te amamos Leo querido, gracias por tanta magia y tanta unión familiar argentina". Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, también publicó imágenes junto a su hija y recibió una reacción del mediocampista. Por su parte, Vicky Xipolitakis y su hermana Stefy se sumaron al evento. "La que no se lava, mi favorita", escribió esta última al mostrar su camiseta.

La lista de figuras continuó con El Polaco, quien alentó desde una de las tribunas con la camiseta argentina, y Marixa Balli, que llegó al estadio con la casaca albiceleste, un abrigo gris y anteojos oscuros. Chato Prada, en tanto, compartió una postal junto a su hijo Valentín y expresó: "Estamos muy felices, qué alegría capitán".

También estuvieron Germán Paoloski y Sabrina Garciarena con sus hijos, además de Agustina Kämpfer, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich. También estuvieron Georgina Barbarossa, Vero Lozano, el Turco Husain y Ceferino Reato, quienes formaron parte de la transmisión especial de Telefe.

Las fotos de los famosos

Agustina Kämpfer. (Foto: Instagram).

El Polaco. (Foto: Instagram).

Germán Paoloski y Sabrina Garciarena. (Foto: Instagram).

Luciana Salazar y su hija. (Foto: Instagram).

Marixa Balli. (Foto: Instagram).

El Chato Prada y su hijo. (Foto: Instagram).

Pampita y sus hijos. (Foto: Instagram).

Valentina Cervantes y su hija. (Foto: Instagram).

Vero Lozano, el Turco Husain y Ceferino Reato en "Cortá por Lozano". (Foto: Instagram).

Vicky Xipolitakis. (Foto: Instagram).

Georgina Barbarossa. (Foto: Instagram).

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich. (Foto: Instagram).