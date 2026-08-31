La detención de Callejero Fino: la novia del cantante rompió el silencio con un contundente mensaje

La situación de Simón Natanael Muñoz Correa, conocido artísticamente como Callejero Fino, generó preocupación durante el fin de semana tras conocerse su detención en la zona de Tigre. El cantante fue arrestado por circular en un auto sin patente y llevar una pistola Glock calibre 40 sin permiso de portación. Tras el comunicado de su productora, su novia rompió el silencio.

Desde el entorno laboral del artista difundieron un mensaje en el que solicitaron prudencia y pidieron no replicar versiones que todavía no fueron confirmadas. "Solicitamos a los medios, colegas y al público en general mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada, respecto a Natanael y, especialmente, a su familia en este momento".

Sin embargo, Jéssica Belén, pareja de Callejero Fino, decidió expresarse públicamente. A través de sus historias de Instagram, agradeció el acompañamiento recibido y buscó transmitir calma ante la incertidumbre que rodea al caso. "Gracias a todos por los mensajes de cariño y apoyo incondicional que tienen. Natanael está bien y su familia también", escribió.

En paralelo, Ignacio Barrios, abogado del músico, explicó que el escenario judicial es complejo por los antecedentes del joven. Cuando tenía 20 años, Muñoz Correa había recibido una condena de seis años de prisión por un violento robo. Ahora, la presencia del arma podría llevar a la fiscalía a solicitar nuevamente su detención.

El mensaje de la novia de Callejero Fino. (Foto: Instagram/ @jessicabelen_723).

La portación ilegal de armas contempla una pena mínima de dos años de prisión. Según la situación y los antecedentes que se consideren, la eventual sanción podría ser mayor. Por ahora, no existe una resolución oficial sobre el futuro de la causa. Este lunes Callejero Fino será indagado y, mientras tanto, su familia intenta mantener la calma.