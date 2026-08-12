La ex "GH" Chiara Mancuso tuvo un fuerte accidente: "Nos dimos un..."

Chiara Mancuso vivió momentos de mucha tensión este martes cuando su automóvil protagonizó un violento accidente. El impacto activó los airbags y causó daños importantes en el vehículo, pero tanto ella como su pareja, Ian Díaz, resultaron ilesos. La exparticipante de Gran Hermano lo contó todo en Instagram con una serie de historias que alternaban el llanto con la risa, en una reacción que sus seguidores no tardaron en comentar. Desde el asiento trasero del auto, todavía en el lugar del siniestro, Mancuso explicó con la voz entrecortada lo que había pasado.

"Bueno, gente, la verdad es que nos dimos un golpazo, pero estamos bien, así que no se preocupen. El señor del otro auto también está bien", expresó la influencer en el primer video que publicó. Aclaró que su vehículo iba a estar varios días en el taller, pero que lo más importante era que nadie resultó herido. "Los autos se arreglan, las personas...", dijo, y dejó la frase incompleta. Esa mezcla de alivio y nerviosismo marcó el tono de una historia que rápidamente se volvió viral, con miles de usuarios preocupados por su estado de salud.

Lo que vino después tomó otro cariz. Mancuso empezó a reírse sin poder parar, entre sollozos, en una escena que desconcertó a Ian, quien filmaba desde el asiento delantero mientras esperaban para hacer la denuncia policial. "Yo no puedo creer. Estamos en la parte de atrás del auto haciendo la denuncia. Una locura", escribió ella en una historia, mientras seguía alternando el llanto con la carcajada. Su explicación fue contundente: "Yo las situaciones que son así me las tomo bien, porque no hay nada que hacer, solo agradecer que estamos bien, que no nos pasó nada, no nos lastimamos y que el auto lo voy a arreglar".

Ian, lejos de quedarse al margen, aportó su cuota de humor en medio del caos. "Eso es contenido de calidad. Si ustedes quieren contenido, esto es contenido de calidad", dijo frente a la cámara con una sonrisa. El video cerró con otra frase de Chiara que sus seguidores ya tomaron como marca registrada: "Ay, chi... más que Paredes quedó Paredón", dijo entre risas y lágrimas, en referencia a las bromas de la pareja sobre Leandro Paredes, el futbolista de la Selección Argentina.

El tercer video mostró el interior del vehículo ya sin ocupantes, con los airbags desplegados sobre el volante y el panel del acompañante. Un detalle no pasó desapercibido: de fondo seguía sonando una canción de Antonio Ríos en el estéreo. "Y quedó sonando Antonio Ríos", escribió Mancuso sobre la imagen, con un emoji de sorpresa.

Más abajo sumó: "Igual hoy estoy un poco triste porque se me hizo pelota. Pero tiene solución. Y tengo el mejor novio del mundo". Ian también apareció en cámara, con una sonrisa tranquilizadora y el texto superpuesto: "Gracias a Dios que nosotros estamos bien y el señor también". La imagen lo mostró sereno, desde el asiento del acompañante, mientras el operativo policial seguía su curso afuera del vehículo.