La familia de Gaspi recuperó su cuenta de Instagram y tomó una fuerte decisión: "Vamos a..."

La muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, generó gran conmoción en el mundo del streaming y del espectáculo. A tres meses de la tragedia, la familia del creador de contenido recuperó su cuenta de Instagram y tomó una contundente decisión

En las últimas horas, la madre del joven, Michelle Prim, y sus hermanos, Francisco y Federico, compartieron un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores. "Hola a todos. Somos la familia de Gaspi. Desde que él se fue, el amor que recibimos de ustedes nos sostuvo más de lo que imaginan", expresaron en una historia publicada en la red social.

En el comunicado, sus familiares explicaron que resolvieron mantener activo el perfil que el streamer construyó durante sus años en internet y los motivos detrás de su decisión. "Pudimos recuperar su cuenta y a partir de ahora la vamos a cuidar nosotros, para proteger todo lo que él construyó", señalaron. El espacio reúne gran parte de sus publicaciones y cuenta con casi tres millones de seguidores.

Además, la familia anticipó cuál será el propósito de la cuenta en esta nueva etapa y cómo buscarán conservar la esencia del joven. "Que este lugar siga siendo un espacio para recordarlo como era, con su alegría y ese humor tan característico que nos hacía reír a todos", expresaron. Para finalizar, dejaron un mensaje para quienes acompañaron a Gaspi: "Gracias por tanto cariño".

El comunicado de la muerte de Gaspi. (Foto: Instagram/ @gaspipd).

Gaspi murió el 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro, luego de que dos helicópteros chocaran en pleno vuelo en la zona de Recreio dos Bandeirantes. El accidente dejó seis víctimas fatales, entre ellas el creador argentino y el cantante estadounidense Oliver Tree. Desde entonces, sus familiares y seguidores mantienen vivo su recuerdo y ahora también resguardarán su huella en redes.