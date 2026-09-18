La familia del Indio Solari salió al cruce por falsas publicaciones y el uso de su imagen: "Suman a intereses mezquinos..."

La familia del Indio Solari emitió un fuerte comunicado a través de sus redes sociales. Preocupados por el mal uso de la imagen del artista y las noticias falsas creadas con Inteligencia artificial, advirtieron sobre falsas publicaciones que atribuyen al músico distintas cuestiones y que circularon después de su muerte. A través de la cuenta oficial de Instagram del Indio, Virginia Mones Ruiz, su viuda, y Bruno Solari, su hijo, difundieron un mensaje para alertar a los seguidores sobre contenidos apócrifos.

El comunicado, firmado con las iniciales "B y V", apunta directamente a una "supuesta última carta", a "supuestos amigos", a "supuestos textos originales" y a "contenidos generados con IA" que tomaron fuerza en los últimos días.

"Desde que se fue no paran de usarlo", comienza el mensaje, que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos. La familia fue contundente al marcar su postura frente a la circulación de estos materiales: "No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman a intereses mezquinos". La publicación también fijó un criterio claro para los seguidores sobre cuál es el canal válido para recibir información: "Recuerden: cuando haya algo que comunicar, será publicado en nuestras redes".

En el tramo final, el mensaje dejó una advertencia que refleja el clima que atraviesa el entorno del músico. "Transitamos tiempos de roña, pongan atención en las fuentes y no se dejen usar", expresaron. El comunicado concluyó con un agradecimiento a los seguidores y una disculpa por la preocupación generada: "Gracias por acompañarnos y lamentamos la preocupación".

El Indio Solari murió el 5 de junio de 2026 a los 77 años, tras una larga lucha contra el mal de Parkinson que lo alejó de los escenarios en 2017. Desde entonces, su entorno familiar utilizó sus canales oficiales para comunicar información vinculada al músico y para desmentir versiones falsas, como ya había ocurrido en febrero de este año con un supuesto ACV que la familia negó categóricamente.

La figura del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sigue generando una enorme atención, y su familia busca preservar su legado de la manera más cuidada posible, lejos de los intereses que intentan capitalizar su nombre.