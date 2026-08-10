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La furia de Nicolás Tagliafico cuando le preguntaron cuándo tendrá hijos con Caro Calvagni: "¿Y si no podemos...?"

En pleno streaming, el defensor de la Selección argentina habló junto a su pareja y respondió a quienes insisten con la llegada de un "Mini Taglia". ¡Enterate qué dijo, en la nota!

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A pocos días de la felicidad por el festejo de cumpleaños de su perro Galo, Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni volvieron a quedar en el centro de la escena. Durante una transmisión en vivo, el futbolista de la Selección Argentina recibió varias consultas sobre cuándo tendrán hijos y marcó un claro límite ante la insistencia.

En medio del stream, los usuarios comenzaron a preguntar por la posibilidad de un "Mini Taglia". La consulta generó una reacción contundente del jugador, quien cuestionó que sus seguidores se metieran en un aspecto tan personal de su vida junto a la modelo.

"No, no. Un mini Taglia no... ya empiezan", se escucha decir a Tagliafico en el video compartido por la cuenta "Scalonados", mientras miraba a su esposa. Caro Calvagni, por su parte, se sumó a la respuesta y lanzó: "Qué pesados". Pero el futbolista fue más allá y cuestionó directamente ese tipo de preguntas.

"Repesados ¿Y si no podemos tener, loco? Tienen que pensar eso. Están muy mal", sostuvo el lateral izquierdo del Olympique Lyon. Luego, al referirse a la familia que construyeron juntos, mencionó a sus mascotas, Galo e India: "Ya tenemos dos. Sí, tenemos dos hijos. Hay una que esta acá abajo y el otro que está allá".

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni junto a sus perros. (Foto: Instagram).
Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni junto a sus perros. (Foto: Instagram).

La respuesta de Tagliafico rápidamente se viralizó en redes sociales y generó una ola de apoyo. Muchos usuarios destacaron que no corresponde consultar sobre los planes familiares de una pareja. "Esas cosas no se preguntan", "Lo rebanco. No saben si quieren y si pueden... se habrá cansado que le pregunten" y "Qué hombre, mi capitán" fueron algunos de los mensajes que se destacaron.

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