La increíble sorpresa de Wanda Nara a sus cinco hijos en el Día del Niño: "Siempre serán mis chiquitos..."

Cada tercer domingo de agosto se conmemora el Día del Niño en Argentina. Este año 2026, la fecha exacta es el 16 de agosto, que coincide con el cumpleaños número 80 de Moria Casán. En el marco de esta festividad, Wanda Nara mostró la sorpresa que les preparó a sus cinco hijos para celebrar junto a ellos este día tan especial.

A través de historias de Instagram, Wanda subió un breve video junto a Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, sus hijos fruto de sus matrimonios con Maxi López y Mauro Icardi.

El saludo de Wanda Nara a sus hijos en el Día del Niño. (Instagram/@wanda_nara).

En el clip se observa que la conductora de "MasterChef Celebrity" llevó a sus chicos y a sus pequeñas a una juguetería para que eligieran algún regalo para llevarse.

"Feliz día a mis personitas más importantes. Los amo y siempre serán mis chiquitos. Los ama mucho, mamá", fue el mensaje que escribió Wanda Nara sobre la historia de Instagram.

El saludo de Maxi López y el silencio de Mauro Icardi

En historias de Instagram, Maxi López les dedicó un posteo a sus tres hijos mayores. "Feliz día a mis muchachos", expresó el exfutbolista junto a una postal con Valentino, Constantino y Benedicto.

El saludo de Maxi López a sus hijos en el Día del Niño. (Instagram/@officialmaxilopez).

El ex de Wanda Nara también hizo una publicación especial para Elle y Lando, sus hijos más pequeños, frutos de su relación con Daniela Christiansson.

En cambio, Mauro Icardi no tuvo ningún gesto público hacia sus hijas, Francesca e Isabella, ya que su postura fue la del silencio absoluto.