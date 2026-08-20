La irónica respuesta de Lali Espósito tras la acusación de Marcelo Polino sobre la serie de Moria Casán: "Un holograma..."

El enfrentamiento entre Lali Espósito y Marcelo Polino sumó un capítulo más en las últimas horas luego de que salieran a luz videos y fotos de la artista en la fiesta de Moria Casán con los famosos que aparece en el último capítulo de su serie biográfica. Tras desmentirse la versión del periodista, quien había dicho lo contrario, la cantante lanzó una irónica respuesta en sus redes sociales.

"No se quiso juntar con nosotros, estuvo en un lugar y todos los amigos estuvimos en otro. Me dijeron que Moria lo dio todo en el escenario y ni siquiera fue a saludarla al camarín ella. Tengo gente muy allegada a mí que estaba ahí", había apuntado Polino contra Lali en "La Mañana de Moria" (El Trece), ciclo donde estuvo de reemplazo de la conductora.

Luego de esa acusación, circuló en redes sociales un video de Espósito en plena sesión de fotos con Moria Casán y La Negra Vernaci. El material filmíco data del detrás de escena de la grabación de la serie de La One, cuyo final incluye una fiesta con los amigos y seres queridos de la diva.

La irónica respuesta de Lali Espósito contra Marcelo Polino. (Foto captura de X).

Ante esta prueba irrefutable de su presencia en la producción biográfica de Moria y su interacción con otros famosos, Lali empleó a la ironía en su reacción. "Soy un holograma. Yo no estuve con nadie", respondió a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Lali Espósito en su canal de difusión. (Foto captura de Instagram).

Además, en su canal de difusión en Instagram escribió con tono de burla: "Ay, chicos, las cosas que hay que escuchar. Locos, eh. Decí que es un poco gracioso. Los quiero, que me defienden en cualquiera".