La Joaqui hizo un fuerte descargo tras hablar de Luck Ra y Tuli Acosta en "PH: Podemos Hablar": "Villanos..."

Este sábado regresó a la pantalla de Telefe "PH: Podemos Hablar", el ciclo de Andy Kusnetzoff, y una de las invitadas fue La Joaqui. Lejos de esquivar la polémica, la cantante habló, sin filtros, sobre su separación de Luck Ra y hasta se refirió a las versiones que apuntan contra Tuli Acosta como supuesta tercera en discordia. Tras la repercusión de sus palabras, la joven compartió un contundente descargo en redes.

Durante el programa, la artista se refirió al vínculo entre Luck Ra y Tuli Acosta. Si bien aclaró que no cree que hayan actuado con maldad, reconoció que hubo situaciones que la afectaron: "Ellos son amigos de verdad. Siento que, cuando aparece una pareja en una amistad tan fuerte, hay límites que para los adultos pueden resultar obvios, pero quizás para ellos no lo eran". Luego agregó: "No pienso que hayan hecho nada desde la maldad. Siento que actuaron pensando en ellos, y se olvidaron de que eso podía dolerme a mí".

La Joaqui también explicó por qué el final del noviazgo fue especialmente difícil para ella. "En todas las relaciones me han engañado, menos en esta. Es la primera que no sufro infidelidad, violencia, mi primera relación sana que se acaba repentina, sorpresiva, y estoy lidiando con eso, que simplemente lo que yo tenía para ofrecerle al otro no le alcanzó y está bien, lo entiendo y respeto", aseveró. Además, contó: "Tuvimos una situación que me afligió de más y me dolió de más, me sentí incomprendida, algo que para él no era tan grave, a mí me estaba doliendo muchísimo".

Tras la emisión, la intérprete recurrió a Instagram para explicar cómo atraviesa este momento y anunció que suspendió algunas entrevistas y apariciones previstas para agosto. "Estoy atravesando un proceso de separación que no me esperaba, y eso hizo que no pudiera prepararme para actuar como si nada hubiera pasado", explicó. En ese sentido, remarcó que los shows continuarán con normalidad, pero que necesita priorizar su bienestar emocional.

En su mensaje, además, pidió que el apoyo de sus seguidores no se transforme en ataques contra Luck Ra o Tuli Acosta. "No es lo que deseo, no representa lo que siento ni la manera en la que elijo vivir", sentenció. Y continuó: "No creo que haya villanos en esta historia; no los hay. Solo hay personas diferentes, con formas distintas de sentir, de amar, de actuar y de atravesar la vida". Además, remarcó que ambos fueron personas importantes para ella y que no les guarda "odio ni rencor", pese a cómo terminó el vínculo.

Por último, la artista explicó que sus declaraciones reflejan únicamente cómo vivió la situación y que nunca buscó juzgar a nadie. También reconoció que las distintas versiones que circularon sobre la ruptura hicieron todavía más difícil el duelo. "Todo lo que compartí habla únicamente de cómo me sentí yo. Nunca buscó señalar ni juzgar a nadie", afirmó.

"Solo quiero cerrar esta etapa con respeto, seguir adelante y enfocarme en sanar. Gracias por acompañarme siempre con tanto cariño. Espero que podamos dar vuelta la página juntos y mirar hacia todo lo lindo que viene", concluyó.