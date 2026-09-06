La Joaqui liquidó a Luck Ra y confirmó su relación con Tiago PZK: "Elegí volver a abrirme..."
La cantante le respondió a su expareja tras el fuerte mensaje que compartió en redes sociales. En su descargo, habló de cómo fue la ruptura, cuestionó el que haya expuesto públicamente parte de su intimidad y lanzó una contundente frase sobre su presente sentimental. ¡Mirá!
La Joaqui rompió el silencio después del tremendo descargo de Luck Ra, quien no solo negó haberle sido infiel, sino que expuso su relación con Tiago PZK, a quien nombró como "un ex gran amigo". Enseguida, la cantante salió con los tacones a responderle y cuestionarle el haber sacado a la luz una parte de su intimidad sin hacerlo ella primero.
La artista publicó un extenso escrito en sus historias de Instagram y contestó, aunque sin nombrarlo directamente, a varios de los planteos que le hizo su expareja.
"Hay algo que me resulta profundamente contradictorio: decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública", comenzó diciendo La Joaqui.
La Joaqui habló de su separación de Luck Ra
En el posteo, La Joaqui se refirió al final de su relación con Luck Ra y aseguró que fue suave al contar cómo fue la ruptura entre ambos en los medios. "Nuestra relación terminó hace dos meses, por decisión tuya y de una manera que fue mucho más fría e irrespetuosa de lo que alguna vez elegí contar", soltó la artista.
Y sostuvo: "Porque incluso después de separarnos preservé cosas que podrían haberte dejado muy mal parado. No por miedo ni porque te debiera silencio, sino por cariño, por códigos y por respeto a lo que alguna vez fuimos".
"Por eso me duele especialmente que hoy confundas mi amabilidad con un lugar del que podés abusar", fue una de las frases más fuertes que arrojó contra su exnovio.
En esa sintonía, La Joaqui explicó cómo atravesó la separación y aseguró que fue el propio comportamiento de Luck Ra el que terminó de hacer más fácil el duelo.
"Yo siempre tuve claro que quería un compañero. Y después de nuestra despedida conocí una parte tuya que no había conocido durante nuestra relación. Paradójicamente, fueron tus propias decisiones las que hicieron mi duelo mucho más sencillo", sentenció.
También cuestionó la idea de que exista un tiempo determinado que una persona deba esperar antes de comenzar una nueva relación: "Los duelos no tienen un tiempo reglamentario y mucho menos existe un plazo que una mujer deba cumplir para que su próxima decisión sea considerada digna o respetable".
Y manifestó su derecho a retomar su vida amorosa: "Seguir adelante no borra lo que sentí ni convierte lo vivido en mentira".
El enojo de La Joaqui por la exposición de su intimidad
La autora de "Butakera" le recriminó a Luck Ra la manera en que se manejó públicamente tras la separación y, a su vez, cuestionó que se expusiera cuestiones privadas para construir una determinada versión de los hechos.
"Lo que sí rechazo es esa lógica tan vieja en la que, cuando una mujer rehace su vida, alguien se siente habilitado a contar su intimidad y después presentarse como la persona lastimada por aquello mismo que decidió exponer", enfatizó.
Y reafirmó su postura frente a su situación: "Yo sigo eligiendo no contar muchas cosas por respeto. Ojalá no confundas nunca más mi silencio con falta de memoria". "Respetar mi presente también significa entender que ya no te pertenece contarlo", completó.
La confirmación de su relación con Tiago PZK
En medio de su contundente respuesta a Luck Ra, La Joaqui también dejó en claro que está viviendo un nuevo momento sentimental.
"Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Sabés que existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos. Nos conocemos desde lugares muy sensibles, hemos compartido nuestras heridas más profundas y construimos durante años un vínculo sólido que jamás necesitó de vos para existir", afirmó sobre Tiago PZK.
Además, La Joaqui reconoció haber vuelto a abrirse al amor después de la separación y defendió su derecho a seguir con su vida: "Simplemente, significa que pude aceptar el final que vos elegiste y elegí volver a abrirme a vínculos donde encontré cuidado, respeto y ternura".