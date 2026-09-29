La Joaqui tuvo un arriesgado gesto con Tiago PZK a días de blanquear su romance: "Igual a la de él..."

La Joaqui y Tiago PZK vienen de blanquear su noviazgo este fin de semana, cuando se mostraron juntos en un evento en La Rioja. Luego de la escandalosa separación de Luck Ra, la artista volvió a llamar la atención de sus seguidores con un arriesgado gesto hacia su nuevo novio, que sorprendió a todos por lo reciente de la relación.

Los cantantes habían sido fotografiados de la mano junto a un avión privado. También aparecieron en un video donde se los vio disfrutando de un festival que tuvo lugar este domingo en esa provincia y, en otro clip que circuló en redes sociales, la pareja fue grabada mientras se besaba apasionadamente en público.

La cuenta de Instagram "Lo más popu" señaló el nuevo tatuaje que se hizo la autora de "Butakera" en dedicatoria al músico oriundo de Monte Grande: "La Joaqui se tatuó una luna igual a la que tiene Tiago en su cara".

El tatuaje de La Joaqui que la une a Tiago PZK. (Instagram/@lomaspopucom).

Según se puede ver en las fotos, la artista, que ya tenía un tatuaje de la provincia de Córdoba por causa de Luck Ra, ahora lleva en su mano derecha un dibujo similar al que el cantante tiene tatuado en el rostro. De hecho, en las imágenes que La Joaqui publicó anteriormente en su perfil de Instagram, ese tatuaje no se veía en su piel, lo que todo indica que es muy reciente.

La coincidencia rápidamente generó especulaciones sobre un posible gesto de amor de la cantante hacia su nueva pareja. Sin embargo, esta actitud también provocó críticas entre algunos usuarios, especialmente por el poco tiempo que pasó de su separación con Luck Ra.

"Cómo hacen para enamorarse tan rápido", "Si un novio se tatúa algo mío a los 20 días de novios, mínimo le meto una denuncia", "También tiene tatuada la provincia de Luck Ra", "¿Ya tatuaje? Pero qué le pasa", "Esta mina está re loca", fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas.