La Joaqui y Tiago PZK subieron un video juntos, abrazados y con las caras tapadas: "Nosotros somos los..."

La Joaqui volvió a ser el centro de atención en las redes sociales luego de compartir un video que despertó todo tipo de especulaciones. Tras el confirmado romance con Tiago PZK, a poco de su separación de Luck Ra, el escándalo estalló por supuestas infidelidades y traiciones. Mientras Yanina Latorre se encarga de dar versiones sobre el comienzo de su affaire, un video de ellos dos juntos, con la cara tapada, y abrazados, está dando que hablar. Los seguidores no tardaron en llenar los comentarios de preguntas y teorías, intentando descifrar la identidad del acompañante y el verdadero significado del mensaje detrás de las imágenes. La prueba contundente de que se trataba de Tiago salió horas después.

La prueba de que en verdad es Tiago PZK el del video con La Joaqui.

El video que disparó todas las alarmas muestra a La Joaqui en un abrazo íntimo con un hombre, pero la grabación no revela su rostro. Esta decisión de ocultar la identidad del acompañante abrió la puerta a todo tipo de interpretaciones.

Dado que los rumores sobre un romance con Tiago PZK circulan con fuerza en las últimas semanas, no faltaron quienes aseguraron que el hombre del video era el rapero. Sin embargo, esta teoría comenzó a tambalear cuando otros usuarios señalaron que la persona abrazada a la cantante podría ser Rodri RBZ, un conocido productor y músico con el que La Joaqui mantiene una relación laboral cercana.

Tiago PZK solía ser muy amigo de Luck Ra, pero al parecer todo cambió hace unas semanas tras el romance con La Joaqui.

La hipótesis de que se trataba de Rodri RBZ tomó fuerza cuando el propio músico compartió una publicación con una temática similar. En su video, Rodri aparece junto a Candecaroo y utiliza la misma canción de fondo que La Joaqui.

Esta coincidencia llevó a muchos a pensar que, más que una escena romántica, ambos videos formaban parte de la promoción de un proyecto musical conjunto. Sin embargo, la prueba de que en verdad es Tiago PZK el del video con La Joaqui la dio la cuenta Gossipeame, al mostrar otra imagen del rapero, en donde se lo ve de frente utilizando la misma ropa que se ve en el video original.

La presencia de la misma canción, sumada a la estética similar de las grabaciones, orientó las especulaciones hacia una colaboración entre La Joaqui, Rodri RBZ y Candecaroo, en lugar de un encuentro de carácter sentimental.

Pero el misterio no terminó ahí. Tiago PZK también se sumó a la secuencia de publicaciones al compartir un video en el que canta la misma canción que sonaba en las grabaciones de La Joaqui y Rodri RBZ. La intervención del rapero, aunque sin la misma puesta en escena que sus colegas, reavivó las sospechas sobre su participación en el proyecto.

La diferencia en la vestimenta y el hecho de que no apareciera junto al resto de los artistas generó debates entre los seguidores, que no logran ponerse de acuerdo sobre si Tiago es parte de la colaboración o si su publicación fue simplemente una coincidencia dentro de la ola de rumores.

Lo que sí quedó claro es que todos estos movimientos forman parte de una estrategia de promoción musical. La coincidencia de los videos, el uso de la misma canción y la participación de varios artistas apuntan a un lanzamiento conjunto que aún no fue anunciado oficialmente.

Sin embargo, la falta de información concreta y el contexto de tensión mediática que rodea a La Joaqui transformaron lo que podría ser un simple adelanto musical en un nuevo capítulo de su novela personal. La artista, lejos de bajar el perfil, continúa alimentando el misterio con publicaciones que invitan a la interpretación.