La Negra Vernaci, Griselda Siciliani y Moria Casán protagonizaron un picante momento por Luciano Castro: "Compartieron un miembro del espectáculo..."

La visita de Griselda Siciliani y Moria Casán al streaming de La Negra Vernaci tenía un motivo concreto: conversar sobre el lanzamiento de la serie de la One, en la que la actriz tiene un papel central. Sin embargo, la entrevista tomó rápidamente otro rumbo y terminó con uno de los momentos más comentados de la charla.

Entre risas, miradas cómplices e ironías, apareció un nombre que las vinculaba a las tres: Luciano Castro. El actor mantuvo una relación con Vernaci durante varios años y, tiempo después, formó pareja con Siciliani. La coincidencia no pasó inadvertida y Moria aprovechó la situación para lanzar una frase que desató las carcajadas en el estudio.

La Negra Vernaci le tiró una indirecta a Griselda Siciliani

Todo comenzó cuando Vernaci miró a Siciliani y dejó entrever que tenían algunos temas pendientes para conversar en privado.

"Necesito hablar cosas con vos, de temas muy específicos pero no delante de ustedes. Vamos a hablar solas", le dijo la conductora a la actriz.

La frase rápidamente despertó la reacción de Moria, que no tardó en interpretar por dónde podía venir el comentario.

Con su habitual sentido del humor, la diva decidió poner el tema sobre la mesa y hacer partícipe al público de una situación que hasta ese momento parecía quedar entre Vernaci y Siciliani.

Moria Casán las mandó al frente

Moria no dejó pasar la oportunidad y lanzó una frase que generó una ola de risas. "Las señoras han compartido un miembro del espectáculo", disparó la conductora. La referencia apuntaba directamente a Luciano Castro, quien tuvo una relación con La Negra Vernaci y posteriormente estuvo en pareja con Griselda Siciliani.

Lejos de esquivar la situación, Siciliani respondió con el mismo tono irónico y redobló la apuesta. "¡Nosotras dos y cuántas más!", respondió la actriz entre risas. El comentario terminó de transformar la conversación en uno de los momentos más descontracturados de la entrevista.

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Las miradas cómplices y otro comentario que hizo reír a todos

El intercambio entre las tres estuvo acompañado por gestos y miradas que hicieron todavía más evidente la complicidad. La Negra Vernaci siguió el juego y decidió continuar la charla con Siciliani, mientras Moria quedaba como una especie de espectadora privilegiada del momento.

"Ahora vamos a charlar con Gri... unas cositas mientras ustedes miran el trailer", comentó Vernaci. La frase mantuvo el tono de misterio y volvió a alimentar las bromas alrededor de la historia que ambas compartieron, aunque en momentos diferentes, con Luciano Castro.

La historia de Luciano Castro y La Negra Vernaci

La relación entre Luciano Castro y La Negra Vernaci comenzó varios años antes de que el actor y Griselda Siciliani fueran pareja.

Ambos se conocieron en el año 2000, durante la grabación de La Biblia y el Calefón, el recordado programa conducido por Jorge Guinzburg. En aquella oportunidad, Castro y Vernaci protagonizaron una especie de coqueteo al aire que terminó dando lugar a un acercamiento fuera de las cámaras. Sin embargo, recién en 2005 decidieron blanquear su relación.

Un romance de cuatro años y varias idas y vueltas

El vínculo entre Vernaci y Castro tuvo distintas etapas y estuvo marcado por varias idas y vueltas. Finalmente, la relación duró alrededor de cuatro años.

Durante mucho tiempo, ambos mantuvieron en reserva los motivos que llevaron a la separación. Con los años, sin embargo, tanto el actor como la conductora se refirieron al vínculo con cariño y respeto.

La historia volvió a cobrar protagonismo ahora, aunque desde un lugar completamente diferente, a partir del divertido encuentro entre Vernaci, Siciliani y Moria.

Luciano Castro volvió a quedar en el centro de la escena

La charla entre las tres figuras terminó convirtiéndose en una inesperada retrospectiva sobre uno de los romances de Luciano Castro y su posterior relación con Griselda Siciliani.

Sin necesidad de profundizar demasiado en el pasado, Moria Casán encontró la forma de resumir la coincidencia con una frase que provocó carcajadas, mientras Vernaci y Siciliani siguieron el juego con absoluta complicidad.

Así, lo que comenzó como una entrevista vinculada al estreno de una serie terminó regalando un momento espontáneo, divertido y cargado de ironía entre tres protagonistas que demostraron tener muy buena química frente a las cámaras.