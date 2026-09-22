La pareja del exmarido de Sol Abraham le respondió sin filtro tras sus declaraciones: "No tiene contenido propio..."

Durante su paso por la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada", Sol Abraham habló en más de una oportunidad sobre la separación del padre de su hija, quien tiempo después comenzó un vínculo sentimental con su personal trainer. Una vez finalizada la competencia, lejos de quedarse callada, la ganadora de "GH" volvió a referirse a su historia personal en distintas entrevistas. Sus declaraciones generaron repercusión y, después de varias menciones, la actual pareja de su ex rompió el silencio y decidió responderle públicamente.

Este sábado, la campeona fue una de las figuras que pasó por el punto de encuentro de Andy Kusnetzoff en "PH: Podemos Hablar". Durante la charla, Sol Abraham habló sobre su relación con su exmarido y contó cómo acompañó su proceso personal. "Mi exmarido es gay y a mí me pareció buena idea apoyarlo. Él como que se sentía... como que lo animé a serlo", explicó. Además, la mediática reveló cómo le contó la situación a su hija y cuál fue la reacción

Ante la exposición de su vida privada, el personal trainer eligió romper el silencio y cuestionó que Sol volviera sobre aspectos de una relación que, según su mirada, ya forma parte del pasado. "Cuando una persona no tiene contenido propio, termina haciendo de la vida y la privacidad ajena su tema principal. Hablar constantemente de nosotros, de nuestra intimidad y de cosas que no le pertenecen dice mucho más de quien lo hace que de nosotros", escribió en uno de los fragmentos de su mensaje en redes sociales, el cual fue compartido por la cuenta "Mundo Famosos".

Luego apuntó directamente contra el "resentimiento" y planteó que se trata de algo que puede trabajarse con el tiempo. "El resentimiento es algo que se puede trabajar y sanar, incluso con la ayuda de especialistas. Ojalá algún día puedas hacerlo y encontrar algo propio de qué hablar, sin necesitar exponernos para sentirte relevante", sostuvo. De esta manera, dejó en claro que sus dichos no solo estaban dirigidos a las declaraciones públicas, sino también a la manera en que la historia familiar quedó expuesta.

Sin embargo, la respuesta no terminó allí. La actual pareja del padre de la hija de Sol aseguró que también podría revelar aspectos desconocidos de la historia, aunque decidió no hacerlo. "Yo también podría hablar. Podría contar muchas cosas y quizás ese castillo que construiste se caería en tres segundos. Pero hay una diferencia: yo elijo la privacidad, el respeto y, sobre todo, mi paz mental", expresó. Con esas palabras, marcó un límite frente a la exposición de su vida privada.

Finalmente, defendió el vínculo que mantiene con su pareja y explicó por qué prefiere mantener ciertos aspectos lejos de la mirada pública. "No necesito destruir a nadie para defender quién soy ni para demostrar mi verdad. Mi vida con Marce nos pertenece a nosotros. Y mientras otros necesitan hablar de ella, nosotros preferimos vivirla", concluyó. Así, el personal trainer cerró su mensaje sin mencionar nuevas situaciones, pero con una respuesta contundente a las declaraciones que Sol realizó durante y después de su paso por "Gran Hermano".