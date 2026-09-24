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La reacción de Pampita tras compartir por error una foto de la China Suárez en sus redes: "No me..."

La modelo protagonizó un inesperado momento en Instagram al publicar una imagen de la actriz que luego eliminó. Tras las repercusiones, decidió expresarse. Leé los detalles, en la nota.

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Carolina "Pampita" Ardohain quedó en el centro de la escena mediática en las últimas horas después de publicar accidentalmente una foto de Eugenia "La China" Suárez en sus historias de Instagram. Tras las repercusiones en redes, la modelo decidió reaccionar de una particular manera.

La imagen apareció durante unos segundos en el perfil de la novia de Martín Pepa y luego fue eliminada. Sin embargo, el tiempo alcanzó para que los usuarios capturaran el contenido y comenzaran a comentarlo en las redes sociales. El episodio rápidamente tomó otra dimensión por la conocida historia que ambas protagonizaron alrededor de Benjamín Vicuña.

Lejos de alimentar el escándalo, la conductora eligió responder con humor. A través de sus historias de Instagram, compartió un meme protagonizado por Nazareno Móttola que lleva una de sus frases más reconocidas: "No me quemes".

Con esa publicación, Pampita pareció tomar con gracia el inesperado blooper y evitó realizar mayores explicaciones sobre lo sucedido. El gesto también funcionó como una forma de bajar el tono a las repercusiones que había generado el posteo fugaz.

Pampita reaccionó con un meme. (Foto: Instagram/ @pampitaoficial).
Pampita reaccionó con un meme. (Foto: Instagram/ @pampitaoficial).
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