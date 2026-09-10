Nicki Nicole respondió a una inesperada crítica que le hizo una fan de "Popstars": "Me podés..."

En su tercera semana al aire, con caída del rating incluida, "Popstars" avanza de etapa con el objetivo principal de seleccionar a las participantes más habilidosas en el canto y en el baile, ya que se propone formar la próxima banda pop femenina. Al margen de su rol de jurado en el reality musical Nicki Nicole respondió una inesperada crítica que le hizo una seguidora del programa.

Junto con Ángela Torres y el productor mexicano Charlie García, Nicki es una de las encargadas de deliberar qué participante pasa o no a la siguiente ronda. A esta altura de la competencia, la artista se perfiló como una de las jurados más filosas en comparación de sus colegas. Fueron sus devoluciones sin filtro las que la ubicaron en ese lugar.

Muy activa en las redes sociales, la artista se hizo eco del llamativo comentario de una internauta en X (Twitter) respecto a una observación puntual que realizó sobre ella.

La respuesta de Nicki Nicole a un seguidor de "Popstars". (X/@Nicki_Nicoole19).

"Me molesta que Nicki Nicole le diga Popstar a Popstars", escribió la usuaria, quien hizo foco en la pronunciación de la autora de "Ojos verdes". Lejos de quedarse callada, la cantante citó el tuit y le respondió de forma directa.

Con sentido del humor y teniendo presente sus raíces, Nicki Nicole contestó: "Soy de Rosario, me podés disculpar". La frase hizo referencia a la nula pronunciación de la letra "s" que suelen hacer los nacidos en la provincia de Santa Fe, como Lionel Messi.

Su posteo citado obtuvo más de 17 mil "me gusta" y casi 100 comentarios que bromearon sobre la situación. "Vos escribiste 'me podés disculpar', pero mi mente rosarina lo traduce como 'me podé diculpá'", "Que agradezca que decís Popstar y no Poptar", "Aguante Rosario, loco", decían algunos de ellos.