La tercera en discordia entre Franco Colapinto y Maia Reficco sería la modelo Sofía Solá, hija de Maru Botana: "Bien ahí Franquito..."

Franco Colapinto volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero esta vez no fue por una carrera. El piloto argentino, que se prepara para el GP de Azerbaiyán, llamó la atención por mostrarse muy cercano a la hija de una famosa, a la que le dio varios "me gusta" en algunas de sus fotos de Instagram, mientras se habla de su supuesta reconciliación con Maia Reficco. La tercera en discordia sería Sofía Solá, la hija de 21 años de Maru Botana.

Las interacciones del piloto despertaron distintos comentarios de los usuarios que dieron lugar a rumores de un posible romance entre ellos. En las dos imágenes que likeó, la joven aparece en distintas situaciones cotidianas. En una se la ve paseando por la calle y en otra recostada en el asiento de un auto, con un cigarrillo en la boca.

Sofía Solá, con muchos likes de Franco Colapinto en su Instagram.

Sofía Solá es hija de la cocinera y pastelera Maru Botana y del ingeniero agrónomo Bernardo Solá. Es la cuarta hija de la pareja y desde hace varios años construye su propio camino profesional vinculado con la moda. Comenzó a trabajar como modelo a los 16 años y, además de participar en campañas, estudió Producción de Moda en la Universidad de Palermo. Con el tiempo, fue sumando trabajos para distintas marcas y desarrolló una faceta como influencer en sus redes sociales.

En este último tiempo, estuvo viviendo en Barcelona, donde se instaló con el objetivo de ampliar sus oportunidades dentro de la industria de la moda. Allí continúa realizando trabajos como modelo y participando de campañas de distintas marcas.

Entre sus trabajos más recientes se encuentra una producción para la colección Otoño/Invierno 2026 de Victoria Tucci, en la que protagonizó una campaña de la firma. Además de su actividad frente a las cámaras, Sofía también tiene una participación en el emprendimiento gastronómico de su madre en Barcelona y colabora con la gestión de sus redes sociales.

Sofía Solá, que vive en Barcelona, recibe mucha atención de Franco Colapinto.

Franco Colapinto está soltero y, al parecer, activo en las redes. Tras confirmar en julio su separación de la actriz Maia Reficco, y luego de varios rumores de reconciliación que nunca pudieron ser confirmados, volvió a ser tendencia en las últimas horas por ponerle varios "me gusta" a algunas fotos de Sofía Solá, la hija de Maru Botana. Los dos posteos tienen el like del piloto argentino, lo que no tardó en ser detectado por los seguidores más atentos.

Por eso, varios dejaron comentarios sobre este acercamiento entre ellos. "¡Bien ahí Franquito poniendo like! ¡Dale tiburón! ¡Vamos el 43!", escribió un internauta, en referencia al número de auto que usa Colapinto en Alpine. "Pilotazo dentro y fuera de la pista" y "Siempre eligiendo bien el pibe. Hasta ligando tortas de la suegra", fueron otros de los mensajes en el posteo.

Lo más curioso es que Sofía le dio me gusta a ese primer comentario que hizo el usuario que notó el interés de Franco. De esta manera, dejó en claro que está al tanto de los movimientos del deportista en su perfil.

Cabe recordar que la relación de Colapinto con Maia Reficco, que blanquearon oficialmente en abril durante el Road Show de Fórmula 1 en Palermo, llegó a su fin tres meses después. "Estaba enganchado con ella, pero no le puede dar ni el tiempo ni la energía que se merece como novia", había dicho el productor Pepe Ochoa en "LAM" (América).

La distancia y las agendas incompatibles -él recorriendo los circuitos de Europa, ella con su carrera artística- terminaron pesando más que el amor . El piloto, que sigue enfocado en su carrera deportiva, parece haber encontrado en Sofía un nuevo interés. La joven, por su parte, no descartó la posibilidad y su reacción al comentario dejó la puerta abierta a la especulación.



