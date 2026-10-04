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La tierna postal de Ricardo Darín junto a su nieto Dante: "El abuelo"

El actor se fotografió junto al hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó. La foto recorrió las redes sociales y causó ternura. ¡Mirá la imagen, en la nota!

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Ricardo Darín reapareció en una tierna fotografía junto a su nieto Dante, el hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó. La imagen fue compartida por el actor en sus historias de Instagram y mostró al protagonista de "El secreto de sus ojos", quien opinó sobre la final del Mundial 2026con el bebé en brazos durante un encuentro familiar en Buenos Aires.

La publicación estuvo acompañada por una breve frase: "El abuelo", junto a un corazón rojo. Dante nació el 9 de febrero de 2026 en Barcelona y es el primer hijo de la pareja, además de convertirse en el primer nieto de Ricardo Darín y Florencia Bas.

Ricardo Darín posó junto a su nieto Dante. (Foto/Instagram).&nbsp;
Ricardo Darín posó junto a su nieto Dante. (Foto/Instagram). 

Aunque sus padres suelen preservar la intimidad del niño, en los últimos meses compartieron algunas postales de su crecimiento. Entre ellas, momentos de juegos en casa, sonrisas y detalles de sus primeros meses. La imagen de Ricardo se conoció poco después de que Clara Darín, hermana del Chino, también publicara una fotografía junto a su sobrino.

El bebé cumplirá ocho meses el próximo 9 de octubre. En distintas entrevistas, Ricardo Darín habló con entusiasmo sobre su nueva etapa como abuelo y contó cómo vivió el nacimiento de Dante. También destacó la emoción de ver a su hijo convertido en padre y, al referirse a la experiencia, sostuvo: "No hay consejos posibles".

Dante, el hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó, cumplirá ocho meses. (Instagram/@chinodarin).
Dante, el hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó, cumplirá ocho meses. (Instagram/@chinodarin).

La distancia entre Argentina y España marca la dinámica familiar, ya que Chino Darín y Úrsula Corberó desarrollan gran parte de sus actividades profesionales en Europa, mientras Ricardo continúa trabajando en el país. De todos modos, la reciente fotografía dejó ver un momento íntimo entre abuelo y nieto, que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

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