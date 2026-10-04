Lali Espósito celebró dos nuevas despedidas de soltera: las fotos de los festejos

A tan solo una semana de lo que fue su tercer show en River, Lali Espósito se muestra muy enfocada en los preparativos para su casamiento con Pedro Rosemblat y en disfrutar de sus últimos días de soltera. En este contexto, la cantante tuvo un fin de semana cargado de celebraciones: después de una primera despedida en Brasil, sumó otros dos festejos junto a amigos y familiares.

La primera reunión había sido durante su viaje a Brasil, donde la también actriz compartió una jornada especial con un grupo reducido de amigas. Pero la seguidilla no terminó allí. Al regresar, la artista volvió a reunirse con sus afectos en una celebración privada que rápidamente comenzó a ganar protagonismo en las redes sociales a partir de las imágenes que compartieron algunas de sus amigas.





Mery del Cerro fue una de las invitadas que mostró parte de lo ocurrido. Entre los detalles de la noche se destacó una mesa especialmente preparada para la ocasión, con carnes, pescados, ensaladas, panes caseros y una gran variedad de postres. El menú incluyó flan con dulce de leche, una pavlova cubierta con frutos rojos y otra preparación alargada decorada con cintas.

La música también tuvo su lugar con un bingo personalizado que llevaba la fecha 2/10/26. Los cartones reunían imágenes de distintos artistas nacionales e internacionales, entre ellos César Banana Pueyrredón, Fabiana Cantilo, Luis Miguel, Madonna, Chayanne, Karol G y La Sole. La propuesta sumó un guiño más al universo de la cantante y convirtió al juego en uno de los atractivos de la velada.

Otro detalle que llamó la atención estuvo relacionado con el catering. Las cocineras y el resto del equipo gastronómico llevaron remeras blancas con una frase característica de Lali: "Me enamoré taradas". El particular código de vestimenta terminó de darle un tono descontracturado a la reunión, que combinó comida, música y bromas entre las invitadas.

La segunda despedida de soltera de Lali Espósito. (Foto: Instagram/ @merydelcerrok).

Sin embargo, la celebración no terminó ahí. Tal como anticipa una de sus canciones, "2 son 3", Lali volvió a festejar su inminente casamiento durante el sábado con una nueva cena, esta vez acompañada por Dillom, Juliana Gattas, Martín Rechimuzzi y Mery del Cerro. La velada tuvo un ingrediente especial: música en vivo y una sorpresa que tomó por completo desprevenida a la artista.

Una de las primeras postales de la noche mostró a Lali con un particular look inspirado en Leo Mattioli. La intérprete de "Fanático" posó frente a una pared bordó, con el pelo oscuro recogido, anteojos negros, labios rojos y aros con forma de flor. Completó el conjunto con una camisa roja, varios accesorios y una rosa sostenida junto a su rostro.

Pero el momento más inesperado llegó cuando apareció Juan Carlos Andrizzi, conocido por interpretar canciones de Sandro. El artista ingresó al salón mientras cantaba "Rosa rosa" y provocó una inmediata reacción de Lali, que dejó su copa sobre la mesa y se acercó para acompañarlo. La escena quedó registrada por los invitados y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más destacados del festejo.

La tercera despedida de soltera de Lali Espósito. (Foto: Instagram/ @rechimuzziok).

Mientras filmaba la situación, Martín Rechimuzzi expresó: "Sandro es mi vida, todos somos hijos de la calle". Después, el propio Andrizzi tuvo un breve intercambio con la cantante y le contó: "El smoking que tengo me lo regaló él. Fijate cómo es la vida que mi hija es fanática tuya y ahora es mi representante". Detrás, Dillom disfrutaba de la escena con un traje gris, anteojos oscuros y una copa en la mano.

Así, entre tres despedidas, amigos, familiares, música y varias sorpresas, Lali transita una etapa particularmente intensa. Mientras ultima detalles para su casamiento con Pedro Rosemblat, la cantante aprovecha sus últimos días de soltera rodeada por algunas de las personas más cercanas de su vida.