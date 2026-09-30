Lali Espósito se pronunció sobre el fallo de la Corte Suprema por la Ley de Tierras y fue contundente: "Sin límites..."

En las últimas horas, la Corte Suprema revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual se derogó la Ley de Tierras Rurales. La decisión vuelve a poner en el centro de la escena el debate sobre los límites para la adquisición de campos por parte de extranjeros y generó repercusiones en distintos sectores. Entre las figuras que se expresaron al respecto estuvo Lali Espósito, quien viene de llenar su tercer show en River.

La resolución del máximo tribunal se produjo a partir de una cuestión procesal: los jueces consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había iniciado la acción judicial, no contaba con legitimación para hacerlo. El fallo no definió si el artículo 154 es constitucional, pero sí dejó sin efecto la sentencia que frenaba su aplicación.

Frente a la noticia, la cantante compartió en sus historias de Instagram una publicación de Ofelia Fernández. Allí se cuestionó la resolución judicial y se hizo referencia a la posibilidad de una mayor participación extranjera en la propiedad de tierras. "La Corte Suprema de la Nación habilitó sin límites la extranjerización de la tierra por la que se movilizó la Argentina de punta a punta", expresa en referencia a la marcha frente al Congreso de la Nación contra la reforma de la Ley de Tierras que se realizó en julio pasado.

En aquel entonces Lali tomó posición sobre esta discusión y había difundido desde sus redes sociales la convocatoria a la movilización. La protesta estaba prevista para el 6 de agosto, en coincidencia con el debate del tema en el Senado, bajo el lema "Argentina no está a la venta. No a la extranjerización".

El posteo de Lali Espósito. (Foto: Instagram/ @lali).

La decisión de la Corte volvió a poner el tema en el centro de la escena política y social. Con la derogación de la Ley 26.737 vigente, dejaron de aplicarse las restricciones que esa normativa imponía sobre la propiedad rural en manos extranjeras.