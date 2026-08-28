Lali Espósito tuvo un polémico gesto con Mariano Martínez durante su despedida de soltera: el video

Después de las fuertes declaraciones que realizó sobre Mariano Martínez, Lali Espósito volvió a quedar en el centro de la escena mediática. En medio de su despedida de soltera en Brasil, la cantante tuvo un polémico gesto con su expareja y se viralizó en las redes sociales.

Mientras disfrutaba de unos días en Río de Janeiro junto a sus amigas, la novia de Pedro Rosemblat se cruzó con varios fanáticos que le acercaron unos CD para que los firmara. Al reconocer la portada de "Esperanza Mía", la artista decidió intervenirla de una manera muy particular: le dibujó lentes y bigotes al rostro de Mariano Martínez.

Lali Espósito incluso se tomó la situación con humor y decidió sumar su propia imagen al dibujo. "Me hago a mí también por las dudas, para que no digan nada", lanzó entre risas. El momento quedó registrado y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó opiniones divididas.

El gesto ocurrió pocos días después de que la artista hablara sobre el actor durante una entrevista con Martín Cirio. Consultada sobre la posibilidad de volver a trabajar con alguna de sus exparejas, fue tajante al referirse a Martínez: "Con Mariano no, con Mariano no. Sinceramente, qué p... No, con todos los demás que la gente conoce, sí. Me llevo bárbaro con todos".

El álbum que dibujó Lali Esposito. (Foto: X/ @BrasilLalita).

Lali y Mariano fueron pareja dentro y fuera de la pantalla mientras protagonizaban "Esperanza Mía" en 2016. Aunque el romance terminó hace casi una década, la cantante reconoció en distintas oportunidades que la ruptura no se dio en los mejores términos. Por eso, su reciente gesto volvió a despertar especulaciones.

Tras la viralización de las imágenes, los usuarios no tardaron en reaccionar. "Solta Lali...", "Ahora le van a decir resentida. Vamo enana", "En vez de ser directa, tira indirectas cual adolescente de 15 años" y "Le succionó hasta el alma,y se hace la otra", fueron algunos de los comentarios que aparecieron.