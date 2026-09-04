Lourdes Fernández se cansó de las críticas sobre su cuerpo y reveló el motivo de su cambio físico: "Me sacaron..."

A poco del gran paso que dio Bandana, Lourdes Fernández decidió pronunciarse ante las críticas sobre su imagen física que viene recibiendo diariamente. Harta de la situación, la cantante hizo un fuerte descargo en redes sociales, donde reveló la razón de los cambios que experimentó su cuerpo.

En historias de Instagram, Lourdes le respondió con dureza a aquellos que opinan sobre ella con mala intención. "¿Por qué no se van a la mierd... los que todo el tiempo comentan que estoy gorda? ¡Ya lo sé, pelotud...!", disparó la artista.

En el mismo texto, Lowrdez explicó que subió de peso a raíz de problemas de salud muy complejos que transitó recientemente, y que ahora mismo se encuentra atravesando un proceso interno nada fácil de llevar. "Me sacaron el útero, tuve complicaciones, tuve que tomar corticoides más medicación de todo tipo para superar problemas personales", enumeró en detalle.

El descargo de Lourdes Fernández ante las críticas que recibe sobre su cuerpo.

En esa línea, la integrante de Bandana reconoció que, además de sus propias inseguridades, enfrenta el escrutinio público. "La presión que ejercen sobre mí, más lo que yo siento por sentirme en un cuerpo que no me gusta, es una mierd...", enfatizó, exponiendo así el impacto emocional que tienen las críticas de terceros.

Al finalizar su descargo, Lourdes Fernández fue contundente con este grupo de personas al aclararles que no seguirá tolerando ese tipo de comentarios: "Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta. ¡Gordofóbicos de mierd...!", lanzó sin filtro