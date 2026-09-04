Menú
Crónica en vivo

POR LA RED

Lourdes Fernández se cansó de las críticas sobre su cuerpo y reveló el motivo de su cambio físico: "Me sacaron..."

La cantante de Bandana publicó un furioso descargo en redes sociales y explicó que subió de peso a causa de una compleja situación de salud. ¡Enterate qué dijo, en la nota!

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

A poco del gran paso que dio Bandana, Lourdes Fernández decidió pronunciarse ante las críticas sobre su imagen física que viene recibiendo diariamente. Harta de la situación, la cantante hizo un fuerte descargo en redes sociales, donde reveló la razón de los cambios que experimentó su cuerpo.

En historias de Instagram, Lourdes le respondió con dureza a aquellos que opinan sobre ella con mala intención. "¿Por qué no se van a la mierd... los que todo el tiempo comentan que estoy gorda? ¡Ya lo sé, pelotud...!", disparó la artista.

En el mismo texto, Lowrdez explicó que subió de peso a raíz de problemas de salud muy complejos que transitó recientemente, y que ahora mismo se encuentra atravesando un proceso interno nada fácil de llevar. "Me sacaron el útero, tuve complicaciones, tuve que tomar corticoides más medicación de todo tipo para superar problemas personales", enumeró en detalle.

El descargo de Lourdes Fernández ante las críticas que recibe sobre su cuerpo.&nbsp;
El descargo de Lourdes Fernández ante las críticas que recibe sobre su cuerpo. 

En esa línea, la integrante de Bandana reconoció que, además de sus propias inseguridades, enfrenta el escrutinio público. "La presión que ejercen sobre mí, más lo que yo siento por sentirme en un cuerpo que no me gusta, es una mierd...", enfatizó, exponiendo así el impacto emocional que tienen las críticas de terceros. 

Al finalizar su descargo, Lourdes Fernández fue contundente con este grupo de personas al aclararles que no seguirá tolerando ese tipo de comentarios: "Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta. ¡Gordofóbicos de mierd...!", lanzó sin filtro

Esta nota habla de:
1
Mirtha Legrand, con problemas de salud: no grabó su programa
FARÁNDULA

Mirtha Legrand, con problemas de salud: no grabó su programa

2
Matías Martin y Jimena Monteverde, en pie de guerra: el insólito conflicto que los enfrenta
FARÁNDULA

Matías Martin y Jimena Monteverde, en pie de guerra: el insólito conflicto que los enfrenta

3
Quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff en "PH (Podemos Hablar)" para el sábado 5 de septiembre
FARÁNDULA

Quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff en "PH (Podemos Hablar)" para el sábado 5 de septiembre

4
Callejero Fino sigue preso y su debut actoral quedó en suspenso: todo en pausa
LA PAVADA

Callejero Fino sigue preso y su debut actoral quedó en suspenso: todo en pausa

5
Cami Mayan vende un curso para tener una cola como la ella: cuánto cuesta
FARÁNDULA

Cami Mayan vende un curso para tener una cola como la ella: cuánto cuesta

Últimas noticias de Lourdes Fernández