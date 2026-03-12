Luciana Salazar cuestionó el fallo judicial a favor de Martín Redrado: "Él tiene que pagar..."

Este jueves 12 de marzo, se conocieron novedades judiciales sobre la causa que enfrenta a Luciana Salazar contra Martín Redrado por la manutención de Matilda. Luego de que circulara un revés judicial a favor del empresario, la modelo hizo un contundente descargo en sus redes sociales.

"¡Mentira! El juicio de homologación lo ganamos nosotros y Redrado es el que tiene que pagar las costas. El punto polémico del juez, que es apelable, ya que desobedece a un fallo de Cámara. Yo no le tengo que pagar nada a Redrado; es Redrado el que tiene que pagar. Averigüen", sostuvo Luli Salazar en su cuenta de X (antes Twitter).

El descargo de Luciana Salazar contra el réves judicial a favor de Martín Redrado. (X/@lulipop07)

La modelo publicó una serie de historias de Instagram para seguir con su aclaración sobre la causa judicial. "A todos los que están desinformando, Redrado perdió el juicio en primera instancia", señaló la mamá de Matilda.

El descargo de Luciana Salazar contra el réves judicial a favor de Martín Redrado. (Instagram/@salazarluli).

"El juez dio la homologación y él perdió el pedido de nulidad. De hecho, Redrado tiene que pagar las costas por perder. ¡No desinformen!", continuó Luciana Salazar. Asimismo, explicó cómo procederá con su defensa: "Lo único que vamos a apelar es un punto donde el juez desobedece un fallo de Cámara. Por eso el accionar es por demás polémico".

El descargo de Luciana Salazar contra el réves judicial a favor de Martín Redrado. (Instagram/@salazarluli).

E insistió en su punto: "El único que perdió por ahora es Redrado y tiene que pagar las costas". Luego, la famosa compartió el fallo judicial, y remarcó: "No inventen. Perdió".

El descargo de Luciana Salazar contra el réves judicial a favor de Martín Redrado. (Instagram/@salazarluli).

"Con esta sentencia también quedó clarísimo que no hubo extorsión. Por algo fue homologado", argumentó Luli Salazar. Y cerró con un mensaje en contra de su expareja Martín Redrado: "Todo lo que hace este hombre no es otra cosa que violencia hacia una niña y una mujer. ¡Mintió con todo!".