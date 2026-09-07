Luck Ra publicó un sugerente video, ¿con palito para La Joaqui y Tiago PZK?: "Fue culpa tuya..."

En los últimos días, La Joaqui y Luck Ra quedaron en el centro del escándalo por un fuerte cruce en redes sociales. En medio de los reproches, el cuartetero reveló que su expareja habría comenzado un vínculo con Tiago PZK, a quien denominó como su "ex gran amigo". Ahora, tras conocerse la ruptura de la amistad entre ambos músicos, el cordobés publicó un sugerente video que volvió a despertar todo tipo de especulaciones.

La polémica comenzó luego de que la cantante hablara sobre sus relaciones anteriores y asegurara que no había tenido ningún vínculo en el que no la engañaran. Frente a esas declaraciones, Luck Ra salió a responder y negó haberle sido infiel. Sin embargo, el artista fue más allá y reveló un dato que generó una fuerte repercusión en la escena urbana.

Según contó el cordobés, La Joaqui estaría actualmente en pareja con Tiago PZK, a quien definió como su "ex gran amigo". La declaración sorprendió por la cercanía que los dos músicos habían mostrado durante años. Poco después, sus seguidores repararon en otro detalle: ambos dejaron de seguirse en Instagram.

En medio de ese escenario, Luck Ra realizó una publicación que ahora volvió a tomar relevancia. Hace apenas dos días, compartió en TikTok un video acompañado por "Fue culpa tuya", la canción que lanzó junto a Tiago PZK en abril de 2025. El fragmento elegido no pasó inadvertido entre sus seguidores.

El video de Luck Ra que llamó la tención de sus seguidores. (Foto: TikTok).

"De la muerte y los cuernos nadie se salvó. Yo pensé que sí, pero mi día llegó. Me enamoré y qué mal me salió. Todo lo que hice de nada valió", fue la parte del tema que interpretó. Por el contexto actual, el posteo fue leído por muchos usuarios como una posible indirecta hacia la situación que atraviesa con su ex y quien fuera su amigo.

Así, la interna entre La Joaqui y Luck Ra sumó un nuevo capítulo y volvió a involucrar de lleno a Tiago PZK. Mientras los protagonistas continúan dando señales a través de sus redes, los fanáticos siguen atentos a cada publicación en medio de una polémica que no deja de sumar repercusiones.