Marcelo Tinelli confirmó su reconciliación con Milett Figueroa con un romántico posteo en las redes: la foto

Desde hace algunos días, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa despertaron rumores de reconciliación luego de que el conductor dejara comentarios amorosos en las fotos que la modelo compartió en sus redes sociales y viajara a Perú para reencontrarse con ella. Después de las especulaciones, finalmente "El Cabezón" confirmó que ambos decidieron darse una nueva oportunidad.

Este domingo, el presentador del "Bailando" compartió una romántica imagen en su cuenta de "X" (ex Twitter) en la que aparece besando a Milett y la acompañó con una breve expresión: "Uff". El gesto no pasó desapercibido y terminó de confirmar el nuevo capítulo sentimental que atraviesan, después de varias semanas separados.

El reencuentro se produjo en Lima, donde el conductor viajó para visitar a la actriz. Durante su estadía, ambos compartieron distintos momentos y alimentaron las versiones sobre una segunda oportunidad. Además, Tinelli ya había hablado con medios peruanos y había sido contundente: "He regresado acá a verla a ella. Estamos juntos, sí, totalmente".

En aquella charla, el conductor también dejó en claro que no quería apresurarse a definir el vínculo con una etiqueta. "¿Por qué hay que ponerle un título? La amo, así que está todo bien, estamos todo perfecto", sostuvo. También negó que el acercamiento estuviera relacionado con el programa familiar que ambos protagonizan: "Nunca tuve una presión de nadie de tener que hacer una cosa por algo de la serie. Todo lo que ha sido, ha sido natural entre nosotros".La pareja había terminado su relación en abril, luego de dos años juntos. En aquel momento, Marcelo aseguró que la ruptura había sido mientras que Figueroa explicó que se trataba de una decisión personal. Ahora, con el viaje a Lima, las declaraciones y el romántico posteo, ambos parecen haber decidido darle una nueva oportunidad al amor.

El romántico posteo de Marcelo Tinelli con Milett Figueroa. (Foto: X/ @cuervotinelli)

La pareja había terminado su relación en abril, luego de dos años juntos. En aquel momento, Marcelo aseguró que la ruptura había sido "en los mejores términos", mientras que Figueroa explicó que se trataba de una decisión personal. Ahora, con el viaje a Lima, las declaraciones y el romántico posteo, ambos parecen haber decidido darle una nueva oportunidad al amor.