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Marley protagonizó un fuerte accidente y mostró la herida que sufrió en la cabeza: imágenes sensibles

El conductor contó que se golpeó en una panadería y luego compartió una imagen desde el hospital. ¡Mirá las imágenes, en la nota!

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Este miércoles, Marley generó preocupación entre sus seguidores al contar en redes sociales que sufrió un fuerte accidente y necesito recibir atención médica. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el conductor de Telefe se mostró con un corte en la cabeza y relató cómo ocurrió el inesperado episodio.

Según explicó el papá de Mirko y Milenka, el golpe ocurrió mientras se encontraba en una panadería. "No puedo más de pel***. Me llevé puesta una escalera en un local, en una panadería. Por suerte la gente del lugar me ayudó. Ahora voy a ir al hospital para que me lo cosan. Es el golpe número 20 en la cabeza en toda mi vida", contó frente a la cámara.

Pese a la preocupación que generó la herida, Marley decidió tomarse el episodio con su habitual sentido del humor. Incluso recordó otro accidente que sufrió el año pasado durante una grabación de "Por el Mundo" en China: "Me rompí la cabeza una vez más. El año pasado en China, ahora acá, es un golpe por año promedio. Premio El bol*** del año y se lo quiero dedicar a la viga que no vi".

Luego, Marley compartió una nueva imagen desde el hospital, donde se mostró después de recibir atención médica por la herida. En la fotografía se lo puede ver con un apósito adhesivo en la cabeza y llevando tranquilidad a sus seguidores tras el accidente.

Marley mostró la herida que sufrió. (Foto: Instagram/ @marley_ok).
Marley mostró la herida que sufrió. (Foto: Instagram/ @marley_ok).
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