Mauro Icardi compartió una foto de la China Suárez desnuda y revolucionó las redes: la foto

Después de celebrar un nuevo título con el Galatasaray, Mauro Icardi cumplió uno de los mayores deseos de Eugenia "La China" Suárez y emprendieron un viaje por Japón. Tras varias semanas recorriendo el país asiático, la pareja eligió descansar en las paradisíacas Islas Maldivas. Ya de regreso en Argentina y luego de reencontrarse con sus hijas, el futbolista abrió el álbum de esas vacaciones y sorprendió con una imagen de la actriz completamente desnuda.

A través de sus redes sociales, la expareja de Wanda Nara compartió una extensa galería con postales del exclusivo destino turístico. Entre playas de arena blanca, aguas cristalinas y paisajes tropicales, mostró distintos momentos de intimidad junto a su novia y dejó en evidencia el gran presente sentimental que atraviesan.

"El paraíso más lindo siempre fue compartirlo con vos", escribió Icardi para acompañar la publicación. Sin embargo, una fotografía fue la que se llevó todas las miradas. En ella, la China aparece completamente desnuda dentro del resort donde se hospedaron. Para evitar problemas con las normas de las plataformas, el jugador cubrió las partes íntimas de la actriz con recuadros blancos.

El carrete también incluyó imágenes románticas de la pareja abrazada sobre la arena, besándose a bordo de una embarcación y disfrutando de distintos rincones del complejo de lujo. Además, se pudieron ver las impactantes instalaciones del lugar, con piscinas rodeadas de vegetación y villas construidas frente al mar.

La foto de la China Suárez que publicó Mauro Icardi. (Foto: Instagram/ @mauroicardi).

Entre las escenas más comentadas también aparecieron postales de actividades acuáticas, caminatas por la playa y atardeceres tropicales. Con cada publicación, Icardi y Suárez vuelven a captar la atención de sus seguidores, que siguen de cerca cada paso de una de las parejas más mediáticas del espectáculo argentino.