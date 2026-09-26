Mauro Icardi confirmó la infidelidad a Wanda Nara con la China Suárez: "Aquella noche sigue intacta..."

Mauro Icardi confirmó públicamente su infidelidad a Wanda Nara. Este sábado, el delantero compartió en sus redes una imagen del hotel de París, aquel que comenzó el Wanda Gate hace algunos años. El futbolista se había cruzado con la China Suárez cuando todavía estaba en pareja con la conductora, y cuando salió todo a la luz, explotó el escándalo más grande de la farándula de los últimos días. En su publicación, Mauro sumó una frase que no dejó dudas sobre lo que pasó aquella noche y generó repercusión inmediata en las redes, y promete continuar con el show.

La postal, en blanco y negro, muestra la fachada del hotel parisino donde el futbolista y la actriz se vieron por primera vez, en septiembre de 2021. Junto a la foto, Icardi escribió: "El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia". Además, etiquetó a su actual pareja en la historia de Instagram, algo que despejó cualquier duda sobre a quién dedicaba el mensaje.

La historia de Instagram que compartió Mauro Icardi, con la foto del hotel de París y el mensaje que confirmó su infidelidad a Wanda Nara.

Con ese posteo, el jugador confirmó de manera pública lo que Wanda Nara denunció hace cinco años: el engaño que terminó con su matrimonio. En su momento, la conductora descubrió la infidelidad al revisar el teléfono de su entonces marido y publicó en sus redes: "Otra familia que te cargaste por zorra". Recién dos días después, contó los pormenores del episodio a Yanina Latorre.

Según la reconstrucción que circuló durante todo este tiempo, Jakob Von Plessen, ex pareja de Zaira Nara, ofició de contacto entre Icardi y la China para ese primer encuentro en Francia. En diciembre de 2024, Ángel de Brito relató en Bondi Live que el futbolista le pagó el pasaje de la actriz, la llevó al hotel y que, según el relato de Wanda, un fuerte olor a marihuana en la habitación "enfrió" el clima entre los dos.

Tiempo después, la propia China Suárez dio su versión en una entrevista con Moria Casán. Contó que llegó temprano a la cita, que decidió esperar con un look simple, sin maquillaje ni arreglo especial, y que apenas Icardi abrió la puerta, ella le robó un beso.

Wanda Nara y Mauro Icardi, antes de que estallara el escándalo y la infidelidad en París.

Tras ese primer acercamiento, la relación entre Icardi y Wanda atravesó varias idas y vueltas. El delantero volvió con la empresaria en un primer momento, pero la situación cambió cuando decidió retomar el vínculo con la China, lo que terminó de sellar la ruptura definitiva del matrimonio.

Con esta nueva publicación, Icardi no solo puso fecha y lugar exacto a un episodio que, hasta ahora, nunca reconoció de forma tan directa, sino que además reabrió una herida que Wanda Nara arrastra desde 2021.

El gesto llega en un contexto de relación tensa entre el futbolista y la conductora, marcado por conflictos legales por la tenencia de sus hijas y por cruces constantes en los medios.