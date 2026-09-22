Mauro Icardi estalló de furia tras ser inhabilitado para manejar y cuestionó la medida: "Se me cuelgue de las pel..."

En las últimas horas, Mauro Icardi quedó nuevamente en el centro del escándalo. Todo comenzó luego de que su novia, Eugenia "La China" Suárez, compartiera un video donde se lo veía al volante. A raíz de las imágenes, las autoridades detectaron que tenía la licencia vencida y la Provincia dispuso su inhabilitación preventiva. Frente a la repercusión, el futbolista publicó un furioso descargo en las redes.

A través de "X" (ex Twitter), el ex de Wanda Nara se refirió a la medida del Ministerio de Transporte bonaerense y puso en duda el alcance de la resolución. "Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029. Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pel*** para tener un poquito de repercusión en los medios", expresó.

Luego, Mauro Icardi elevó el tono de su reclamo y apuntó contra el estado de las calles del país. "Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar twitteando y rascándose las bol***". A continuación, agregó: "Dejen de mentile a la gente y pónganse a trabajar", lanzó el delantero.

Con sus declaraciones, el futbolista dejó en claro su postura frente a la decisión de las autoridades y respondió a la repercusión que alcanzó el episodio. Mientras el caso continúa generando atención, Icardi utilizó sus redes sociales para cuestionar la medida y explicar su versión sobre la validez del registro con el que asegura contar.