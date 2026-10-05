Maxi Ghione rompió el silencio tras recuperar la libertad: "La verdad..."

Después de varios días atravesados por la polémica, Maxi Ghione volvió a dirigirse públicamente a sus seguidores.

Tras recuperar la libertad luego de la denuncia que derivó en su detención, el actor eligió las redes sociales para poner en contexto algunas de las versiones que circularon en los últimos días.

En un video que compartió en Instagram, el actor anticipó que próximamente realizará una transmisión en vivo para abordar los aspectos más importantes del caso que, por el momento, puede mencionar públicamente.

La contundente frase de Maxi Ghione sobre la Justicia

Lejos de intentar cerrar el tema por su cuenta, el actor marcó cuál será el ámbito donde, según su postura, finalmente se conocerá la verdad.

"Para lo muy importante voy a hacer un vivo pronto en donde voy a aclarar lo que se puede aclarar hasta ahora", expresó.

Luego fue contundente al referirse al proceso judicial: "En este momento la verdad es la que cada uno de ustedes crea, pero la verdad la va a decir la Justicia".

Por qué Maxi Ghione llegó a Lehmann

Uno de los puntos que decidió poner en contexto fue su llegada a Lehmann y cómo comenzó su vínculo con Daniel Tita y Paola Magalí Rivas.

"En este video quiero explicar que yo llegué a Lehmann porque fui a San Luis a vivir con una promesa de trabajo que me dejaron colgado", contó.

Según relató, fue en ese contexto cuando conoció a Tita, con quien entabló una amistad. "Ahí conozco a Daniel Tita, nos hicimos amigos, es mi médico y cuando vine para acá pusimos un bodegón junto con Paola Magalí Rivas".

El recuerdo del bodegón junto a sus amigos

Ghione también se refirió al emprendimiento que compartió con Tita y Rivas y explicó cuál era su participación.

"Yo no puse un mango, era la cara, me sentaba con la gente, charlaba y la pasábamos muy lindo. Fue una experiencia muy linda que anduvo un año y pico y después lo cerramos", señaló.

De esta manera, buscó dejar en claro cómo fue su participación en aquel proyecto y qué tipo de vínculo mantenía con las personas involucradas.

La advertencia de Ghione por las versiones sobre sus amigos

Otro de los temas que generó su preocupación fueron las versiones periodísticas sobre la relación entre Tita y Rivas. En ese sentido, pidió especial cuidado a la hora de difundir información que pueda involucrar a terceros.

"En algunos medios dijeron que Daniel Tita y Paola Rivas eran pareja y yo estoy haciendo esto por ellos porque Daniel y yo somos amigos del marido de Paola. Cuidado con la información que tiran porque realmente puede afectar a familias", sostuvo.

"Nadie me usó, ni me sacó guita"

Además, Ghione negó haber sido utilizado o perjudicado económicamente por las personas a las que mencionó durante el video.

"Por ahora quiero aclarar eso, somos amigos y nadie me usó, ni me sacó guita", afirmó.

Y agregó: "Paola y Daniel me re bancaron, son gente amiga".

El mensaje de Maxi Ghione para sus seguidores

En medio de la situación que atraviesa, el actor también tuvo unas palabras para quienes continúan acompañándolo.

"Ya van a tener buenas noticias, gracias por estar ahí todos los que confían en mí y a todo el público que me quiere", expresó.

Con el tono desafiante que también apareció en otros momentos de su mensaje, agregó: "Hay detractores que hablan sin saber y si herimos, herimos, no pasa nada".

Qué se investiga en la causa

Por su parte, su abogado Juan Manuel Lovaiza explicó cuál es la situación judicial. Según indicó, se descartó el delito de "privación ilegítima de la libertad", aunque todavía continúa la investigación por la presunta amenaza y la tenencia de armas de fuego.

Un mensaje personal después de días difíciles

Más allá de las cuestiones que todavía quedan por resolver en la Justicia, Ghione eligió hablarle directamente a quienes siguen de cerca su situación. Su mensaje combinó explicaciones, reclamos y agradecimientos, pero también dejó una idea clara: no todo lo que circula públicamente refleja necesariamente lo que ocurrió.





