Maxi López le respondió a Wanda Nara tras haberlo acusado de engañarla en fiestas sexuales: "Cada uno sabe..."

Una vez más las declaraciones más íntimas de los invitados en "PH, Podemos Hablar" (Telefe) suscitaron polémicas repercusiones en el mundo del espectáculo. Esta vez, Maxi López ahondó en una anécdota sexual que ocurrió durante su participación en una fiesta en Rusia. Rápidamente, Wanda Nara lo cruzó en redes sociales alegando que en esa época estaba casado con ella y que, por ende, lo habría engañado, tomando recién conocimiento de ese presunto episodio de infidelidad. Tras ello, el exfutbolista salió a responderle a la conductora de forma contundente.

"¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo. Dios sabe las decisiones que el destino nos hace tomar, porque ve cosas que nosotros no vimos", había disparado Wanda contra Maxi a través de historias de Instagram.

Ante esa acusación, Maxi López decidió no quedarse callado y le contestó a la mamá de sus hijos mayores. "No suelo responder cuestiones personales públicamente, pero en este caso corresponde aclarar algo simple: los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos, Solange", arrancó diciendo el empresario, quien acostumbra a llamar a la mediática por su segundo nombre.

La respuesta de Maxi López a Wanda Nara. (Instagram/@officialmaxilopez).

"No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados", aseguró Maxi que la anécdota sexual que contó en el ciclo de Andy Kusnetzoff fue previa a su relación con la animadora. Y agregó: "El pasado no se puede reescribir según el momento".

El exfutbolista también afirmó que por "respeto" a los hijos que tiene en común con Wanda Nara no va "a entrar en provocaciones ni en detalles privados". "Cada uno sabe lo que vivió y cuando lo vivió y, cuando te conoció, lo que publicó tu ex lo atravesamos juntos", argumentó Maxi López, quien cerró con una frase contundente: "Yo elegí seguir adelante".