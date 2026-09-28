El cruce entre Melody Luz y Fio Giménez que terminó con una invitación a pelear: "Capaz algún día superes a..."

Lo que parecía una diferencia más entre figuras de las redes terminó tomando temperatura. Melody Luz y Fio Giménez volvieron a quedar enfrentadas públicamente después de que una declaración de Fiorella abriera la puerta a nuevas especulaciones sobre el vínculo entre ambas.

Todo se desencadenó luego de que Fio hablara en un streaming sobre la relación que mantiene con Melody. Si bien aseguró que no tenía problemas con ella, hizo referencia a ciertas "malas miradas" y a presuntos mensajes que habría recibido de Alex Caniggia, algo que no pasó inadvertido para la bailarina.

Melody recogió el guante y, lejos de dejar pasar el comentario, decidió contestar. El intercambio fue creciendo en redes hasta incluir un desafío para resolver sus diferencias de una manera bastante más directa.

Fio Giménez eligió responder con ironía

Tras la invitación de Melody a pelear "abajo o arriba de un ring", Fio mostró que sus seguidores no tardaron en preguntarle por el enfrentamiento. Desde un aeropuerto, compartió varias de esas consultas y dejó su postura en pocas palabras.

La bailarina escribió: "Ajajaja son terribles!! No tengo nada para decir, lo tomo como de quien viene".

Pero la respuesta no alcanzó para apagar el fuego. Entre las reacciones que recibió aparecieron usuarios que le reclamaban una contestación directa a Melody y otros que incluso utilizaron fuertes insultos contra ella.

Melody encontró otra forma de responderle

La situación volvió a escalar cuando Melody publicó una captura de un supuesto mensaje de una seguidora referido a una situación que Fio habría protagonizado años atrás con una persona que quería sacarse una foto con ella.

En el comentario se podía leer: "Ay esa pel*** es una asquerosa, hace años una amiga le pidió una foto y le dijo no quiero, diosss".

Melody aprovechó esa publicación para volver a hablarle directamente a Fio y redobló la apuesta: "Si viajas, procura sacarte foto con la gente, sino se te nota mucho el pony linda. ¿No querías pelear conmigo? Acá estoy".

Así, lo que había comenzado como un cruce a partir de declaraciones terminó transformándose en un ida y vuelta cada vez más público.

Alex Caniggia quedó en el centro de la disputa

Sin embargo, el capítulo más fuerte llegó cuando Melody decidió referirse específicamente a Alex Caniggia, a quien identificó como su actual pareja y padre de su hija.

La bailarina cuestionó que Fio hubiera mencionado una supuesta comunicación con él y lanzó una frase que rápidamente llamó la atención por el tono de la chicana: "De tro*** es decir que Alex te habló cuando es mi actual pareja y PADRE DE MI HIJA. Capaz algún día vos superes a tu ex y puedas formar una familia".

La referencia al pasado sentimental de Fio terminó agregando un nuevo ingrediente a una disputa que ya había pasado de las declaraciones a las provocaciones públicas.

El mensaje con el que Melody volvió a marcar su postura

Después de todo el intercambio, Melody también recurrió a TikTok para compartir una reflexión sobre la situación. Allí sostuvo una postura contundente respecto de las críticas y de su decisión de no quedarse callada.

"Yo siempre voy a ser el problema, porque conmigo no van a hacer lo que se les dé la gana. Buen día. No se callen nada nunca", expresó.

El enfrentamiento entre ambas bailarinas quedó así nuevamente expuesto en redes, con un desafío de por medio, respuestas cruzadas y una serie de mensajes que sumaron todavía más tensión a la disputa.

Una pelea sin final

Por ahora, ninguna de las dos parece dispuesta a dar por terminado el tema. Mientras las publicaciones siguen generando reacciones entre sus seguidores, el desafío de Melody y las respuestas de Fio dejaron planteada una pregunta que quedó flotando en el aire: ¿habrá una nueva respuesta o el enfrentamiento finalmente quedará en las redes?



