Morena Rial recibió un permiso especial de la Justicia y pudo festejar el cumpleaños de su hijo Amadeo: "La dejaron.."

Morena Rial atraviesa un momento particular de su vida, marcado por una situación judicial que modificó buena parte de su rutina y de sus encuentros familiares. En medio de ese escenario, una fecha especial la llevó a recibir una autorización excepcional.

Se trató de una jornada muy importante para su familia, que permitió que pudiera compartir unas horas junto a sus hijos y seres queridos. La autorización estuvo vinculada al cumpleaños de Amadeo, su hijo menor.

La autorización que recibió Morena Rial

La información fue revelada por Fernanda Iglesias durante la última emisión de Puro Show, donde contó detalles de lo ocurrido.

"Ayer fue el cumpleaños número dos de su hijo Amadeo, el nene está muy bien", explicó la periodista al presentar el motivo por el que Morena había podido salir de su casa.

Según detalló Iglesias, la Justicia le permitió salir durante dos horas de la vivienda en la que cumple prisión domiciliaria y trasladarse hasta una plaza de Colegiales.

"La Justicia la dejó a Morena salir por dos horas de su casa, en donde está en prisión domiciliaria, y trasladarse a una plaza de Colegiales para festejarle el cumpleaños al nene", relató.

De esta manera, pudo acompañar personalmente a Amadeo durante una fecha especial para el pequeño.

Francesco viajó desde Córdoba para estar con su hermano

El festejo tuvo además otro componente familiar. Francesco, el hijo mayor de Morena, llegó desde Córdoba para compartir la celebración junto a su hermano menor.

La llegada del niño fue posible gracias a un gesto de su padre, Facundo Ambrosioni, quien se encargó de llevarlo para que pudiera reunirse con Amadeo.

"También vino de Córdoba su otro hijo, el papá con un buen gesto lo trajo al nene para que festejara con su hermanito y pudieran estar todos juntos", contó Iglesias.

Así, Morena pudo pasar unas horas junto a sus dos hijos en una misma celebración.

Quiénes acompañaron a Morena durante el festejo

Además de sus hijos, hubo otras personas cercanas a la mediática durante la jornada.

Entre los presentes estuvo Alejandro Cipolla, abogado y amigo de Morena. También participaron su peluquero y amigo Alan Cañete.

El encuentro se realizó en una plaza de Colegiales, dentro del período de tiempo autorizado por la Justicia.

Jorge Rial no estuvo en la celebración

Otro de los datos que aportó Fernanda Iglesias estuvo relacionado con Jorge Rial.

El periodista no participó del festejo realizado en la plaza, aunque, según explicó la comunicadora, también tuvo un gesto especial con su nieto.

"Me aclararon que Jorge Rial no fue, lo quiere mucho a Amadeo y lo hizo hincha de River, pero le festejó el cumpleaños en el jardín, le llevó una tortita", contó Iglesias.

De esta manera, el abuelo celebró los dos años del pequeño en otro ámbito y con una actividad diferente.

El contexto judicial de Morena Rial

La autorización para esta salida se produjo mientras Morena continúa cumpliendo prisión domiciliaria.

La situación judicial de la mediática había vuelto a quedar en el centro de la escena recientemente, luego de que trascendieran audios en los que se la escuchaba expresar su enojo por algunas decisiones de la Justicia.

En esas grabaciones, Morena se refería a la negativa a concederle salidas transitorias y cuestionaba la situación que atraviesa.

En este caso, la autorización fue puntual y estuvo relacionada con el cumpleaños de su hijo menor.

Un día especial para Morena y sus hijos

En medio de una etapa atravesada por decisiones judiciales y cambios en su vida cotidiana, Morena encontró en el cumpleaños de Amadeo un momento para poner el foco en algo mucho más íntimo: su familia.

La presencia de Francesco y el encuentro entre los hermanos le dieron a la jornada un significado especial. Para ella, poder compartir ese momento con sus hijos fue, sin dudas, una pausa dentro de una situación que continúa siendo compleja.