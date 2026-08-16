Moria Casán cumple 80 años: los emotivos mensajes que recibió La One

Mientras su serie genera repercusiones y vuelve a poner su historia bajo la lupa, Moria Casán atraviesa una fecha muy especial. Este domingo 16 de agosto, "La One" celebra sus 80 años rodeada de afecto y con una larga lista de figuras que eligieron las redes para hacerle llegar sus saludos.

Una de las primeras en saludarla fue Nora Cárpena, quien recordó los años compartidos con la diva y publicó varias fotografías juntas. "Por tantas horas de camarines compartidas. Tantas charlas, tantos llantos, tantas risas. Gracias por tu energía. Feliz cumple 80 amiga @moria_laone", escribió con nostalgia.

También apareció Ángel de Brito, quien eligió una imagen junto a la cumpleañera para destacar el vínculo que construyeron durante años. "Feliz cumple @moria_laone. Siempre cada encuentro es una fiesta. Los últimos 20 años fueron un placer cada noche juntos en el Bailando. Qué minon que sos", expresó el conductor.

La Barby tampoco quiso quedarse afuera de los homenajes y celebró a la actriz con un mensaje cargado de complicidad. "Feliz cumple @moria_laone querida, sos lo total. Te adoro y admiro desde adolescente puto. Siempre es felicidad verte inmortalísima Mo. Nuestra primera foto... y vos de Rita Turdero".

Otra de las figuras que le dedicó unas palabras fue Leticia Brédice, quien interpreta a Susana Giménez en la ficción basada en la vida de Moria. "@moria_laone Feliz vida, cumple. Reina generosa, amorosidad, creatividad, sos tan lo más genia. Te amo eternamente, gracias, gracias, gracias por ser tan vos. Leonina amada, feliz cumple, te amo. Leti Brédice".

Vicky Xipolitakis realizó varios posteos para celebrar a La One y recordó los años de amistad que comparten. "Mo, feliz cumpleaños. Años llenos de historias, recuerdos y enseñanzas. Sos familia, sos eterna, sos irrepetible. Gracias por estar siempre, por haber confiado en mí, por escucharme y por compartirme tu sabiduría; gracias por ser familia. Te amo @moria_laone. Gracias por tanto y por tantos años compartidos. Feliz 80 años One, feliz todo, Mo. Te amo. Tu Vikinga".

El posteo de Ángel De Brito. (Foto: Instagram).

La mediática también destacó una de las características que más admira de la diva: su capacidad para transformar cada experiencia. "Todo lo transforma. Lo difícil en aprendizaje, lo malo en algo bueno y cada momento en un recuerdo inolvidable. Llena de energía, sabiduría y amor. Feliz 80, Mo. Gracias por ser familia. Te amo". Y cerró: "Feliz cumple, feliz todo. Te amo eterna Mo. Ella. La one. La única. La eterna. Te amo Mo. Feliz 80, feliz todo".

Por su parte, Stefy Xipolitakis compartió una fotografía junto a su hermana y Moria frente a una marquesina. "Feliz cumple mujer éxito @moria_laone. Qué bendecida soy de tenerte en mi vida. Qué persona inmensa sos. Que la vida nos encuentre siempre así, juntas, como hace ya tantos años. Te amo, te amamos". Luego agregó: "Somos luz. Somos alegría, somos pasión, somos buena gente, somos amor, somos familia".

El mensaje de Leticia Bredice para Moria Casán. (Foto: Instagram).

El círculo familiar también se hizo presente. Malena Galmarini, hija de Pato, pareja de La One, publicó un collage de imágenes familiares junto a un breve pero afectuoso saludo: "Muy feliz cumple, mami Mo. Te queremos mucho". En las fotografías aparecen Sergio Massa, Pato y hasta Milagros, hija de la pareja.

Uno de los homenajes más extensos llegó de parte de Cecilia Milone, quien compartió un video en Instagram para repasar distintos momentos de su relación con Moria. Recordó su primer encuentro durante los ensayos de "Drácula", su paso por "Con pecado concebidas" junto a Nora Cárpena y María Valenzuela, y la confianza que recibió para componer el tema de "Malas muchachas".

Las publicaciones de Vicky Xipolitakis por el cumpleaños de Moria Casán. (Foto: Instagram).

La actriz también habló del acompañamiento que recibió de La One durante momentos personales difíciles. "Moria me defendió más que mi mamá. En momentos complicados, se apareció en el camerino y me dijo: ‘Se vienen a comer con Ani'. Yo no sé cómo agradecerte. Ni siquiera es agradecerte. Cómo celebrarte, cómo bendecirte".

En su extenso mensaje, Milone destacó además la dimensión que tiene Moria como figura popular: "Creo que todo lo que describa de Moria no alcanza, porque veo detrás de ese personaje una mujer que es definitivamente un emblema nacional, que hay filosofía detrás de cada una de sus palabras y de sus acciones, que es tan, de verdad, tan humana y tan alcanzable, que no se pone a decir frases eruditas. Todo lo que dice Moria lo entendemos todos".

El mensaje de Malena Galmarini. (Foto: Instagram).

También hubo saludos de figuras que comparten actualmente proyectos televisivos con la diva. María Fernanda Callejón, panelista y participante de la serie sobre su vida, publicó una fotografía junto a Moria en el set y escribió: "Feliz cumple MO @moria_laone".

Belén Francese eligió una imagen espontánea para recordar las cualidades que más valora de su comadre. "Feliz cumple comadre adorada @moria_laone. De tantas fotos juntas y momentos elegí esta foto que fue espontánea porque refleja tanto de vos, empatía, compañera, bondadosa, sabia, consejera, gurú, frontal, me escaneaste del día uno y lo más hermoso: leal e incondicional como ninguna. Gracias infinitas y siempre ILOVE. Belu. A seguir celebrándolo todo".

El doctor Guillermo Capuya, integrante de "La Mañana con Moria", también se sumó a los saludos con una fotografía compartida desde el estudio. "Por muchos años más de vida, proyectos y amor. @moria_laone Única. Felices 80 años. Asombro". Por último, Gabriel Oliveri publicó una elegante postal junto a la diva y le dedicó un breve mensaje: "Feliz cumple @moria_laone querida. Salud, afecto y buenos momentos".

A los 80 años, Moria atraviesa una nueva etapa de su extensa carrera mientras continúa en el centro de la escena. Con una serie que recupera su historia y una larga lista de mensajes en las redes, La One vuelve a demostrar que su figura permanece vigente y que todavía tiene mucho para dar. Hoy, la ovación es para ella.