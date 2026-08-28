Murió el papá de una ex "Gran Hermano": la desgarradora despedida que compartió

En las últimas horas, una exparticipante de "Gran Hermano" anunció una triste noticia que conmocionó a sus seguidores: murió su papá. La joven compartió distintos mensajes en redes sociales para despedirlo y mostró el profundo dolor que atraviesa tras una pérdida que, según expresó, todavía no logra asimilar.

Katia "La Tana" Fenocchio, exconcursante de la edición 2025 del reality, recibió el llamado mientras se encontraba lejos de su padre. En un video que publicó en sus historias de Instagram, apareció entre lágrimas y con la voz quebrada. "Me llamaron que mi papá tuvo un ataque y... parece que falleció, pero yo les pido, por favor, si tienen un poquito de fe en Dios, de que Dios haga un milagro en este momento, porque todavía no estoy cayendo de lo que está pasando", expresó.

Con el correr de las horas, la triste noticia quedó confirmada. Desde la casa de Marcelo Alejandro Fenocchio, la joven continuó compartiendo mensajes cargados de angustia. "Que en paz descanses pa. Te voy a llevar siempre en mi corazón con mi vida entera. No estoy preparada para afrontar esto. Dios te pido fuerzas", escribió, mientras anunció que suspendía sus compromisos por el duelo.

La relación entre ambos había atravesado momentos difíciles, pero su participación en "Gran Hermano 2025" significó un acercamiento. Durante el "Congelados", Marcelo ingresó a la casa y le dedicó unas palabras que emocionaron a Katia: "Dale con todo. Disfrutá, quiero que brilles, no te opaques, quiero que estés bien. Disfrutá el momento que es tuyo". Antes de retirarse, agregó: "Si una vez te defraudé te pido perdón, hoy estoy acá".

Los posteos de La Tana. (Foto: Instagram).

Aquel reencuentro volvió a cobrar un significado especial después de la muerte. La Tana compartió imágenes de ese momento y recordó el lugar que su padre ocupaba en su vida: "Él sí era mi fan número uno. Siempre alentándome en todas".

Semanas antes, además, había pedido una cadena de oración por su salud: "Dios te pido fuerza y que puedas acompañarnos en esta operación y hagas el milagro de sanar a mi papá. No estoy preparada para lo peor y es una situación muy difícil. Te amo, pa. Sos todo para mí".

La Tana junto a su padre. (Foto: Instagram/ @katia_latana

La pérdida finalmente se produjo y dejó a la exparticipante devastada. Entre sus últimas publicaciones, mostró una imagen del cielo y escribió: "El cielo ganó lo que yo perdí". Luego compartió otro desgarrador mensaje: "Y lloré por cómo terminó tu vida y por toda la vida que todavía merecías vivir. Injusta tu partida, papá".